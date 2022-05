Riccardo Guarnieri, cosa fa e dove vive il cavaliere di Uomini e Donne e corteggiatore di Ida Platano

Della vita di Riccardo Guarnieri non si sa molto: la sua storia travagliata e tormentata con Ida Platano, invece, è stata per tanto tempo sulla cresta dell'onda mediatica.

Riccardo Guarnieri è uno dei corteggiatori che si sono distinti maggiormente nella versione over di Uomini e Donne: le sue apparizioni sono state spesso contraddistinte da litigate plateali con Ida Platano, la compagna tira e molla che da qualche anno è la sua spalla amorosa nel programma, dai suoi completi raffinatissimi e dal suo sapersi lisciamente destreggiare tra Dame più o meno over.

Riccardo Guarneri, dove è nato e che lavoro fa: la vita a Statte

Riccardo Guarnieri è originario di Statte, in provincia di Taranto, dove vive insieme ai genitori dopo essere rimasto brutalmente ferito dall’ultima convivenza vissuta prima di diventare uno dei personaggi-cardine di Uomini e Donne.

Professione operaio, ha una passione per gli abiti eleganti, la cura per il corpo e i selfie di sicuro effetto.

Riccardo Guarnieri sembra avere due grandi amori nella vita: uno combattuto e tormentato per Ida Platano ed uno incondizionato e mai messo in dubbio per i suoi addominali. Il Guarnieri, a 43 anni, vanta infatti un fisico scultoreo, chiaramente frutto di sudore, perseveranza e ore di palestra.

Ida Platano, l’amore tra alti e bassi: Uomini e Donne e Temptation Island

La sua relazione con Ida Platano inizia qualche anno fa nello studio di Uomini e Donne, per poi continuare tra alti e bassi sulla spiaggia di Temptation Island.

Tra litigate e scaramucce i due si separano, per poi frequentare altre persone: lui ha un rapporto piuttosto serio con Roberta di Padua, con cui tenta una convivenza finita, a quanto pare, dopo una sfuriata notturna basata su un accanito e ripetuto accendimento di luci di casa da parte di lui (misterioso è l’intreccio che può portare alla fine di un amore). Insomma, dopo tanto girovagare Guarnieri torna da Ida, i due si rimettono insieme e passano anche il lockdown nella stessa casa, da lei a Brescia.

La verità su quel lockdown la racconterà lei in una celeberrima litigata davanti a Maria De Filippi: “Parliamo della quarantena? In due mesi e mezzo di lockdown non ha fatto l’amore con me. Posso dire anche il numero perché le ho contate: due. Cosa devo pensare di uno che dice di amarmi e non sta con me? Mi ha fatto diventare pazza, mi ha mandato dallo psicologo”. Lui, dal canto suo, in quell’occasione l’ha accusata di essere stata falsa e di avergli mentito sui suoi sentimenti. A quel punto la storia tra i due sembrava persa, e invece è arrivato nel 2022 il colpo di scena, l’illuminazione: per Riccardo Ida merita un nuovo tentativo di riconquista, e soprattutto un nuovo ritorno in televisione.