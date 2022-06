Cristina Chiabotto pubblica una foto su instagram ma non si accorge di un dettaglio: tremenda gaffe dell’Ex Miss Italia

Cristina Chiabotto è al nono mese di gravidanza ed ha pubblicato una foto che la mostra in formissima: nel farlo non ha notato di aver trascurato un dettaglio fondamentale.

Pochi giorni fa Cristina Chiabotto ha pubblicato un’immagine che la ritrae in stato di gravidanza avanzata, elegante e bellissima come sempre in un vestito estivo lungo fino ai piedi. Come sempre accade in questi casi l’immagine è stata passata ai raggi X dai follower della modella, che oltre a notare il suo pancino pronunciato hanno anche notato che, pubblicando quella foto, Cristina Chiabotto ha fatto una bella gaffe.

Cristina Chiabotto pubblica la foto, ma si perde un dettaglio

Cristina Chiabotto è bellissima con o senza filtri. La statuaria ex miss Italia, alta 1 metro e 82 centimetri, tende ad essere elegante fino all’ultimo giorno di gravidanza, grazie alla sua altezza.

Nonostante ciò pare che lei abbia deciso di togliersi un po’ di curve e lo abbia fatto in modo decisamente maldestro: ha infatti evidentemente ritoccato il lato B, ma facendolo ha fatto una vistosa modifica alle assi di legno della parete dietro di lei, che nella foto presentano una sinuosa curva analoga a quella del suo corpo.

La correzione estetica non è passata inosservata a coloro che hanno visto l’immagine su Instagram e che non hanno perso tempo a commentare la gaffe: “Guardate che curva incredibile vicino alla schiena” fa notare qualcuno, ed altri: “No dai non può essere vero, lo ha fatto apposta il photoshop sbagliato vero?”.

Il sospetto del follower: ha cancellato alcuni commenti?

Qualcun altro, evidentemente arrabbiato, insinua addirittura che i commenti fossero molto più numerosi e si lancia in critiche molto più aspre: “Noooo vabbè, ha cancellato i commenti per la foto ritoccata…nocciolina nella testa vuota”.

Lei, per ora, non ha risposto a nessun commento.

La notizia della seconda gravidanza di Cristina Chiabotto era arrivata qualche tempo fa, a gravidanza già avanzata: la modella ha spiegato di essersi voluta proteggere molto in questa seconda volta, a così poca distanza dalla prima.

Ad aprile era arrivato l’annuncio, tramite un post su Instagram: “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.