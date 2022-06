Fabrizio Corona ci riprova: annunciate nozze con Sara Barbieri, la dichiarazione ufficiale

Chi non si sposa si rivede. Fabrizio Corona, anni 48, ha dichiarato di essere ufficialmente preda di un amore enorme nei confronti della fidanzata 22enne, Sara Barbieri, e di fare talmente sul serio da voler convolare a nozze. Lo ha detto, in maniera del tutto spontanea e per nulla organizzata, in un’intervista al settimanale Chi, a cui ha dato la sua esclusiva.

Corona e Sara Barbieri stanno insieme da diversi mesi e pare convivano pure. Con loro, sotto lo stesso tetto, c’è Carlos, il figlio avuto da Nina Moric. Fabrizio Corona non è nuovo a progetti matrimoniali: si rumoreggiava di fiori d’arancio con Belèn Rodriguez, si è parlato con matrimonio con Silvia Provvedi e con Lia Del Grosso, un anno fa, si era proprio arrivati alle pubblicazioni.

Non c’è niente da fare: a quanto pare a Fabrizio corona l’estate fa venire voglia di matrimonio.

Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona: la dichiarazione d’amore

Va detto che le dichiarazioni spese sul conto di Sara Barbieri sono di affetto puro e grande ammirazione, e sembrano date da un trasporto autentico. È lui infatti a dire a Chi: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito.

Non sulla carta (…) Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”. La loro storia d’amore è iniziata un anno fa e vissuta il più possibile lontana dal clamore mediatico, convivono (e con loro anche Carlos) e sperano anche di poter allargare la famiglia: “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”.

Fabrizio Corona, passione matrimoni: li sogna con tutte ma non si sposa mai

Non si tratta di uno schema molto originale per Corona che di donna ne ha sposata solo una, alla fine.

All’epoca un figlio lo aveva cercato anche con Belèn ed era stata la Provvedi, a suo tempo, a dichiarare -come riportato da Vanity Fair: “Mi ha chiesto di sposarlo e io ho risposto subito sì. Vogliamo avere presto anche un figlio”. Su Lia del Grosso, alla fine, Corona aveva fatto un passo indietro grosso come una casa, dicendo che si trattava di uno scherzo in un’intervista a Oggi: “Qui entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata. Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei.

È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo”.