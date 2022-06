Lory Del Santo, partono messaggi di sostegno a lei ma scritti dal suo account: lo “staff” si giustifica ma si scatena il caos

Dopo l’eliminazione di Lory Del Santo da L’Isola dei Famosi, sotto uno dei suoi ultimi post (e primi dopo l’addio all’Isola) sono fioccati i commenti che elogiavano la showgirl con termini generosi: peccato che tutti quei commenti provenissero dallo stesso account, ovvero quello della stessa Del Santo. La miglior difesa è autodifesa, si dice: beh, Lory Del Santo (o chi per lei) deve aver preso proprio alla lettera questo concetto.

I commenti sotto il post della Del Santo sembrano quelli di una fanbase davvero fiera e agguerrita: “Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”, ma anche: ”Non hai bisogno di nessuno per far splendere la tua luce”.

Altri, ancora: “Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso fatto. Ti ammiro sei una persona veramente speciale!”.

i messaggi pubblicati su Facebook

Il vero dramma nasce dal fatto che tutti questi messaggi siano stati in realtà scritti dall’account ufficiale di Lory Del Santo: l’ipotesi più accreditata è che la stessa Lory (o chi per lei) abbia voluto mostrare di avere un vasto numero di ammiratori e sostenitori, ma che nella foga ci si sia dimenticati di alzare il bavero e mettere i baffi finti.

Un errore sui social viene subito notato e per niente ignorato: nel giro di pochi minuti gli screenshot delle 15 personalità di Lory Del Santo erano già in giro per internet, a seminare il panico per il suo ufficio stampa. A ben poco è servito eliminare i commenti: se versi il latte sul pavimento di Facebook, non lo lavi via certo con una passata di straccio.

Lo staff interviene dal suo account Ig: la spiegazione

Dopo qualche ora è intervenuto, tramite il profilo Instagram, un non meglio definito “staff” che ha pubblicato una giustificazione per quanto accaduto.

“La signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone” si legge nel messaggio pubblicato, che poi spiega come mai sarebbe stata fatta l’illuminante scelta di commentare sempre dallo stesso account: “Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei Direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram”.

Dopodiché, in un capolavoro di coerenza, viene spiegato: “Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers.

Lo staff”. In effetti, vengono pubblicati degli screenshot di messaggi privati, senza che i nomi vengano oscurati. Tralasciando il fatto che tale pratica violerebbe il diritto alla privacy dei mittenti, pare un’azione in ovvia contraddizione con quanto scritto dallo “staff”.

Inoltre i commenti condivisi non sono quelli scritti dall’account di Lory Del Santo, per cui il mistero si infittisce.

Lo staff, composto da “persone vicine a Lory”

Ma niente paura, prodi lettori, perché podo dopo è di nuovo lo staff a spiegare come stanno le cose!

Finalmente capiamo in cosa consiste lo “staff”, ovvero “persone vicine a Lory” non meglio definite, ed in questo caso “un’amica estranea con vere agenzie di social manager”. In secondo luogo, viene spiegato al pubblico in ascolto che dopotutto poteva anche arrivarci da solo, a capire come stavano le cose: “Si è limitata a fare dei copia incolla di alcuni dei tanti messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in Direct, dando per scontato che si sarebbe capito che erano dei repost volutamente senza citare i nomi dei profili”. A questo punto è tutto chiaro: se i lettori fossero stati un minimo più arguti avrebbero capito che dietro a tutto questo non c’era un errore grossolano da parte di Lory Del Santo, ma potrebbero esserci state le dita di un boomer in azione.