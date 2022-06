Britney Spears si sposa e l’ex marito fa irruzione alla cerimonia: “Voglio rovinare il matrimonio”, il video

Non si può stare tranquilli neanche il giorno delle nozze: se già non basta essere sotto stress per gli imprevisti, i tacchi altissimi, l’acconciatura che tira, tocca anche essere in pensiero perché il proprio ex marito potrebbe fare irruzione alla cerimonia.

Forse non è ciò che accade sempre ma è accaduto a Britney Spears che, in procinto di godersi un momento più sereno della sua vita in compagnia dell’amato Sam Asghari, s è ritrovata il giorno delle nozze con l’uomo a dover affrontare il suo ex, che ha deciso di fare irruzione alla cerimonia per rovinare i festeggiamenti.

Britney Spears, l’ex marito fa irruzione al matrimonio

Per fortuna Jason Alexander, primo Signor Spears, è arrivato sul posto quando ancora non c’era nessuno e gli addetti alla cerimonia stavano allestendo gli addobbi.

Jason Alexander è arrivato sul posto dicendo frasi a dir poco deliranti: “Lei è la mia prima moglie.

La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio”. Dopo alcuni minuti in cui gli agenti della sicurezza sono apparsi spiazzati, l’uomo è stato fermato e arrestato. A quel punto, per fortuna, Britney Spears è potuta tornare ad occuparsi di tacchi, acconciatura, ospiti e trucco waterproof come tutte le spese di questo mondo.

Guarda il video: