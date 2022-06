Oroscopo del weekend di Paolo Fox dell’11-12 giugno: alcuni potranno incontrare l’anima gemella

Paolo Fox prevede un weekend di scintille per alcuni segni, che finalmente trovano le energie per concentrarsi sull'amore e vengono ripagati.

Come sarà per i segni questo secondo weekend di giugno? Qualcuno avrà modo di rilassarsi in riva al mare. Altri, invece, non riescono a liberarsi del giogo del lavoro ed avranno anche qualche tensione di troppo. A spiegarlo è stato l’astrologo Paolo Fox che, come ogni settimana, dà le anticipazioni sul futuro dei segni per il weekend su DiPiùTV.

Oroscopo del mese di giugno di Paolo Fox: tutti i segni

Ariete, oroscopo del weekend: arriva l’amore

Momento magico per l’amore. Questo weekend la passiona la fa da padrone, ricaricatevi: è in arrivo una settimana non proprio semplicissima.

Toro, siate audaci questo weekend

I nati sotto il segno del Toro potranno fare una proposta (di lavoro?

Di matrimonio?) ed il momento sarà loro propizio. Il lavoro è in un momento di distensione.

Gemelli, arrivano nuove proposte

Dopo questo venerdì che potrebbe essere all’insegna del lavoro, il weekend si apre in modo interessante per la vita di coppia.

Cancro, oroscopo del weekend: puntate tutto sul rapporto amoroso

Finalmente un weekend di buon umore per voi e per il partner, con cui si instaura un dialogo come si deve.

Leone, attenti a quello che dite: il partner potrebbe arrabbiarsi.

Occhio alla pazienza, Leoni: con il partner dovete fare di tutto per non perderla.

Al contempo però le cose miglioreranno subito dopo, con una grande spinta innovativa.

Vergine, al lavoro volano coltelli

Momento complesso per i nati sotto il segno della Vergine, che si ritrovano a dover lavorare molto e, a volte, a perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma.

Bilancia, oroscopo del weekend: potreste incontrare qualcuno di speciale

Momento magico per i bilancini: soprattutto venerdì e sabato potreste incontrare qualcuno che vi fa battere il cuore.

Scorpione, meglio evitare complicazioni

Cercate di organizzarvi giornate facili e di non trovare come sempre complicazioni in amore.

Qualcuno vorrà ufficializzare una storia, ma forse è meglio aspettare un attimo.

Sagittario, arriva l’energia giusta

Abbiamo già detto che per voi è un grande momento in amore: approfittatene perché la carica che avete questo weekend vi permetterà di risolvere molti problemi.

Capricorno, oroscopo del weekend: Venere favorevole

Approfittate di una bellissima Venere favorevole per concentrarvi sull’amore: alcuni hanno appena cominciato una storia ed è il momento giusto per godersela.

Acquario, weekend difficile (ma migliora in settimana)

Il weekend non sarà il massimo per l’amore (anche se non ci saranno drammi): in ogni caso, sia negli affari di cuore che in quelli di lavoro, evitate le polemiche.

Pesci, momento magico per i sigle

Se nel settore lavorativo le cose ultimamente non sono andate tanto bene, potete rifarvi con l’amore: momento fantastico per i single.