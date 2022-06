Eva Henger torna a camminare dopo il terribile incidente: le sue condizioni di salute

in un toccante video andato in onda, l'attrice ha ripreso a camminare dopo aver riportato numerose fratture nell'incidente che ha coinvolto lei e il marito Massimiliano Caroletti.

Un mese e mezzo fa circa la vita di Eva Henger e del marito Massimiliano Caroletti è stata sconvolta da un gravissimo incidente stradale. L’attrice è rimasta ferita ed ha riportato numerose fratture (di cui molte complesse e non facili da trattare). Adesso, finalmente, l’attrice ha avuto la possibilità di ricominciare a camminare: un ulteriore passo verso una nuova normalità, anche se Henger dovrà sottoporsi ad altre operazioni.

Eva Henger, l’incidente: lo scontro in Ungheria

Il 29 aprile scorso Eva Henger e Massimiliano Caroletti hanno avuto un incidente, in Ungheria, poco lontano dalla loro casa.

La coppia era in viaggio per andare a prendere un cucciolo per la loro figlia, Jennifer: all’improvviso si sono ritrovati una macchina davanti e c’è stato un violento scontro: coloro che viaggiavano sull’altro mezzo sono deceduti, mentre loro due sono rimasti feriti in modo grave. Caroletti è stato portato via in elisoccorso ed è stato rianimato più volte, mentre Eva Henger ha riportato fratture multiple a clavicola, sterno, bacino, braccio e tallone. In queste settimane è stato il marito della donna a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Eva Henger torna a camminare: il collegamento con Pomeriggio Cinque

Pochi giorni fa Eva Henger ha compiuto un nuovo passo verso la guarigione: è riuscita di nuovo a camminare.

L’evento è avvenuto mentre l’attrice era in diretta a Pomeriggio Cinque, davanti alla conduttrice Barbara d’Urso.

Era presente in clinica con lei anche la figlia Jennifer Caroletti. La giovane avrebbe dovuto essere in macchina con i genitori nel giorno dell’incidente, ma la madre aveva insistito affinché lei invece andasse a scuola. Nel programma è intervenuto anche il dottor Lorenzetti della clinica Parioli, che ha avuto in cura Henger finora: “Da quando è tornata è un’altra persona: È stato un percorso duro ma il grosso è stato fatto.

Avrà bisogno di tempo, farà fisioterapia ma siamo sulla strada giusta”.