Eva Henger e Massimiliano Caroletti di nuovo insieme dopo l’incidente stradale: la foto dell’incontro

Giorni neri quello che hanno vissuto Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti in due ospedali diversi. Finalmente i due coniugi si sono ritrovati scambiandosi un dolce bacio.

Dopo attimi di vero terrore, finalmente Eva Henger e Massimiliano Caroletti si sono ritrovati. I due, vittime di un incidente d’auto in Ungheria, erano stati trasporti d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Ma in due ospedali diversi. Dopo giorni interminabili hanno potuto scambiarsi nuovamente un bacio.

Massimiliano Caroletti fa visita ad Eva Henger in ospedale

Eva Henger è stata ricoverata nella Clinica Parioli di Roma dove è stata sottoposta a vari interventi chirurgici. Tra i due, infatti, lei è quella che ha riportato i danni più gravi. Nella giornata di ieri la showgirl ha ricevuto una visita speciale.

Suo marito, ormai dimesso da un altro ospedale in cui era stato trasportato, avendo “solo” una frattura allo sterno, è andato a farle visita.

Massimiliano Caroletti ha voluto mostrare il dolce momento ai suoi follower di Instagram. Ha, infatti, postato l’immagine che immortala lui e la Henger mentre si scambiano un bacio. Nell’immagine la showgirl è sdraiata nel suo letto d’ospedale e si vedono bene le sue braccia, una con il tutore e una bendata. A corredo del post, la didascalia: “Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti … ed è come il primo bacio che ci siamo dati!

Ti amo immensamente vita mia” insieme ad un cuore rosso.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti: l’incidente d’auto

Come già accennato, Eva Henger e Massimiliano Caroletti si sono ritrovati vittime di un incidente stradale in Ungheria che ha causato la morte di 2 persone.

La showgirl e il marito sono stati salvati dalle cinture di sicurezza che stavano indossando in quel momento; Massimiliano è svenuto sul colpo, Eva che era al volante, invece, è rimasta vigile a causa dell’adrenalina, come ha affermato lei stessa a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, ma è quella che ha riportato le ferite più gravi.

Il primo pensiero della showgirl subito dopo lo schianto è andato a sua figlia Jennifer.

Ora Massimiliano Caroletti è stato dimesso, Eva Henger si trova ancora in ospedale, ma non è in pericolo di vita.