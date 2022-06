Oroscopo di Paolo Fox domani 14 giugno: martedì di scelte lavorative e svolte in amore

Lavoro e denaro in stallo per alcuni e scelte radicali in vista per altri. Cosa dicono le stelle di domani secondo Paolo Fox.

Si prevede un martedì all’insegna del cambiamento per molti componenti dello Zodiaco. In alcuni casi si potrebbero avere delle conseguenze in termini di denaro o di stabilità sentimentale. Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox segno per segno.

Ariete: è una situazione favorevole per coniugare impegni diversi

Marte vi governa e per questo motivo vi sentite agitati. Volete fare tutto in una volta e per fortuna potrete riuscirci. Alcune situazioni che vi ostacolavano all’inizio dell’anno si sono sbloccate e quindi adesso è il momento di ripartire.

Toro: siete più calmi e vivete l’amore con più serenità

Al primo posto mettete l’amore e l’amicizia.

Di solito siete molto gelosi ma la vostra passionalità si sta ridimensionando, forse anche a causa di qualche scottatura. Sembrate più comprensivi e pronti a fronteggiare situazioni di coppia delicate. State attenti agli aspetti economici, potrebbero esserci delle spese impreviste.

Gemelli: l’attrazione mentale è tutto

Sole e Mercurio stanno attraversando il vostro segno e portano creatività e impeto. Come sempre siete attratti dagli aspetti mentali delle persone: cercherete il confronto anche nella giornata di martedì.

Cancro: tenete a bada l’ansia, fortuna in amore

Siete spesso severi con voi stessi e in queste ore state vivendo con l’ansia, rimproverando a voi stessi di aver fatto delle scelte sbagliate.

Venere cercherà di proteggervi, portandovi a considerare gli aspetti benefici dell’amore sulla vostra vita.

Leone: il segno favorito dalle stelle di giugno

Siete in assoluto il segno del momento per le stelle. Potete avere di più in ogni campo: troverete l’amore e potrete vedere crescere le vostre possibilità professionali ed economiche, soprattutto dal 23 del mese. L’oroscopo del mese di giugno già parlava chiaro: siete i favoriti. Quindi anche se per adesso le cose non stanno andando benissimo, abbiate fede.

Vergine: scelte importanti e radicali in vista

Di voi si dice che siate freddi e troppo concentrati sul lavoro. Non è esattamente così, sopratutto in questo momento. Venere è dalla vostra parte, cari Vergine, e potreste fare delle scelte in amore che spiazzano tutti: ascoltate il cuore.

Bilancia: date un taglio alle discussioni che vi portate dietro da tempo

Oggi potete contare sul favore della luna. Ma attenzione: evitate i conflitti troppo lunghi e se delle tensioni si protraggono da maggio, è ora di dare un taglio e trovare un escamotage per stare meglio.

Scorpione: cercate di resistere fino a domenica e andrà bene

Paolo Fox ci tiene a ricordarvi che l’amore è importante anche se spesso vi porta a litigare. Vorreste avere più certezze per il futuro ma dovreste mantenere un po’ di serenità. Le agitazioni che avete vissuto in famiglia potrebbero appianarsi nella prossima settimana e potreste fare un incontro importante. Già a partire da domenica le stelle saranno migliori.

Sagittario: siete bravi nella ripresa, ma fate bene i conti sul lavoro

Nessuno può fermarvi: quando sembra che stiate per cadere, siete in grado di risollevare la situazione e stupire tutti facendo cose più grandi di quanto si possa immaginare.

Se state facendo più lavori insieme, magari alcuni part-time, è possibile che qualcosa non torni: fate bene i conti.

Molti di voi stanno cercando un po’ di stabilità economica, altri invece sono impegnati a fronteggiare situazioni sentimentali complesse, non escluso storie d’amore parallele.

Capricorno: tenetevi pronti a dire addio a qualche impegno

Anche voi avete una particolare dote per superare problemi molto importanti. Forza e determinazione sono delle qualità che vi rendono speciali e di certo contribuiscono al vostro successo.

Attenzione però ad ascoltare Giove: potrebbe essere il momento di mollare qualcosa sul lavoro. In amore in vece è un periodo roseo.

Acquario: amore in vista e weekend passionale

Per voi è un oroscopo importante e di crescita. Sole e Mercurio favoriscono il vostro lavoro e anche i sentimenti sembrano mettersi bene per voi. In particolare il fine settimana potrebbe essere all’insegna del fascino e dell’intrigo amoroso per gli acquario.

Pesci: lavoro in fase di stallo ma potrebbe migliorare se non cedete alla negatività

Una raccomandazione: non lasciatevi coinvolgere dalle emozioni negative. Vorreste vivere in tranquillità e invece in questo periodo tornano ad affacciarsi ansie e stanchezza. Da domani un po’ di negatività potrebbe svanire ma molto dipende da voi. Ricordate che avere qualche difficoltà economica o lavorativa è normale e non preoccupatevi per nulla: è normale che la vostra programmazione parta dall’autunno.