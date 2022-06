Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno insieme? Esplode la tesi sul nuovo amore del cantante

Claudio Baglioni non sa cosa sia il viale del tramonto: a 71 anni il cantautore non solo è ancora attivo (sia come autore che come cantante) ma parrebbe anche pronto a innamorarsi ancora. Secondo alcuni, anzi, si è già innamorato, e nientemeno che di un volto conosciutissimo e giovanissimo. Nessuno dei due ha ancora fornito conferme, se non indizi che, però, parlano forte e chiaro.

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono una coppia?

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono una coppia? Secondo alcuni i due sono, quantomeno, decisamente intimi. Pare infatti che la comica più amata d’Italia sia spesso ai concerti di Baglioni, nel backstage, e che lui sia assiduo fan degli spettacoli di lei.

Anche l’opinionista ed esperta di gossip, ha ricevuto soffiate che parlano di atteggiamenti molto confidenziali tra i due, dietro le quinte.

Insospettisce inoltre il fatto che la compagna di Baglioni, Rossella, sia sparita dai radar ultimamente, mentre prima era onnipresente ai concerti ed eventi pubblici del cantante. Inoltre alcune canzoni recenti del cantautore hanno un testo che pare evocativo di un nuovo amore: “Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta”.

Claudio Baglioni, tutti gli amori del cantante dalla moglie Paola Massari alla compagna Rossella Barattolo

Claudio Baglioni ha avuto due relazioni molto lunghe nella sua vita. La prima è stata quella con Paola Massari, sposata nel 1973 (la coppia ha avuto un figlio, Giovanni, nato nel 1982).

Nel 1987 Claudio Baglioni -ancora sposato con la Massari- conobbe Rossella Barattolo, che faceva parte del suo staff e con la quale cominciò un’intensa amicizia. Negli anni Rossella divenne per il cantautore una persona molto importante al punto che se ne innamorò ed iniziò una relazione: i due andarono a convivere nel 1994, quando lui lasciò la moglie.

I due teoricamente stanno insieme da allora: in realtà non ci sono conferme del fatto che lei sia ancora parte della sua vita negli ultimi tempi.