Lilli Gruber: “Sono stata male: ero arrivata a pesare 44 chili”. La conduttrice di Otto e mezzo ha il Covid

Dopo due settimane di assenza dalla conduzione di Otto e mezzo, Lilli Gruber è tornata al timone, sebbene in collegamento da casa. Nei giorni di assenza, il suo sostituto Giovanni Floris aveva spiegato che si trattava di Covid ma nessun dettaglio era stato rivelato e non mancava un filo di preoccupazione tra gli spettatori, dal momento che la conduttrice non dava notizie da circa due settimane.

Lilli Gruber spiega come ha preso il Covid: positivo anche il marito

In un’intervista a Un giorno da pecora, Lilli Gruber ha finalmente rilasciato delle dichiarazioni e spiegato cosa è successo. La conduttrice ha esordito con un tono allegro e sorridente, prestandosi alle gag dei conduttori di Un giorno da pecora, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Questa allegria ha già lasciato tirare un sospiro di sollievo. Poi la giornalista haspiegato : “Ho preso insieme a mio marito questa variante di Omicron che è super infettiva e molto più aggressiva che è la Ba 4 o Ba.5”. Non è bastata la cautela, rivela Gruber: “Noi siamo attentissimi, viviamo come dei monaci praticamente da due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena da amici, è arrivata un’americana che tornava da Davos, dal grande raduno internazionale con tutti i riccaccioni e i cervelloni e anche il grande summit di tutti i virus“.

Dopo quella cena, spiega Gruber: “Siamo stati praticamente contagiati tutti salvo quelli che avevano avuto Omicron qualche mese prima”. Geppi Cucciari allora ha chiesto quali contatti effettivamente ci fossero stati tra lei e la signora e la conduttrice ha aggiunto che “Alla fine anche abbracciata, purtroppo: dico purtroppo perché è una cosa che io e mio marito non facciamo più da due anni e mezzo, né di dar la mano né di abbracciarsi”. Quindi Gruber ribadisce l’importanza della prudenza e della prevenzione.

Lilli Gruber racconta il terribile dolore

La conduttrice ha raccontato di aver vissuto la malattia in modo fisicamente molto intenso: “Ho avuto tutti i sintomi: sono stata male, dalla febbre alla tosse al mal di gola al mal di testa, alla diarrea, alla perdita del gusto e dell’odorato”. E anche suo marito ha vissuto il Covid in modo simile. Positiva ormai da due settimane, ha avuto anche la febbre “Io che non ho avuto la febbre mai mai mai, a un certo punto avevo 38.4”. Un decorso non facile insomma, che ha portato Lilli Gruber anche a perdere peso “Ero arrivata a 44 chili” spiega la conduttrice, aggiungendo di avere ancora un po’ di stanchezza e voce nasale.

Ma ora sembra stia tornando in forma “Adesso mi sono messa all’ingrasso”. Una vicenda che per fortuna si conclude nel migliore dei modi ma che lascia l’amaro in bocca alla conduttrice, che sente di aver abbassato la guardia. Un po’ troppo severa con se stessa, forse, Gruber ammette: “Me la son presa con me stessa e anche un po’ con tutti gli altri (…) è una nostra responsabilità vigilare, il Covid non è scomparso”. A confermare il fatto che sta tornando in carreggiata c’è il parere su Giovanni Floris, che ha colto l’occasione per ringraziare: “I primi giorni non riuscivo ad alzarmi dal letto, poi ho guardato e ho commentato: con garbo è stato bravissimo”.

Resta però ben chiara una cosa: “direi che Otto e mezzo la sento come la mia creatura, Giovanni Floris sente la sua creatura Dimartedì“, e lo dimostra lo stile con cui Floris riesce a gestire anche i momenti di fuoco.