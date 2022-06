Case dei vip – la casa di Luca Argentero e Cristina Marino: hanno una lampada molto particolare, l’avete vista?

Luca Argentero e Cristina Marino abitano a milano, anche se hanno passato lunghi periodi in Umbria. Nella loro casa c'è una lampada che non è passata inosservata agli amanti del design

Non è sfuggita al pubblico di Doc2 la lampada di design presente in casa di Luca Argentero e Cristina Marino che la sposina ha mostrato durante il video mandato in onda nella finalissima della fiction. La lampada infatti è un pezzo molto noto e prestigioso: a quanto pare Luca Argentero e Cristina Marino hanno una passione per il design!

La lampada di design di casa Argentero: davvero così cara?

Sappiamo ormai che tra le coppie vip più seguite dell’ultimo anno ci sono Luca Argentero e la bellissima Cristina Marino, usciti allo scoperto dopo il periodo di pandemia che li ha visti reclusi nella loro casa in Umbria, immersi nella natura più folta e tra le coccole della loro bambina.

Dall’Umbria la coppia si è trasferita nella metropoli più modaiola d’Italia, a Milano, dove hanno scelto un appartamento arredato in modo davvero stiloso.

Tra i vari pezzi di design presenti, al pubblico non è sfuggito un accessorio d’eccellenza: una lampada ad arco Flos che non poteva passare inosservata. L’oggetto in questione può essere definito una vera e propria opera d’arte progettata e realizzata da Pier Giacomo e Achille Castiglioni.

Si tratta di un accessorio di design estremamente elegante formato da una base di marmo di Carrara e da uno stelo telescopico realizzato in acciaio.

Tutti pazzi per la lampada di design di Luca Argentero e consorte: ma quanto costa?

La lampada progettata dai fratelli Castiglione nel 1962 è stata poi prodotta da un marchio d’eccellenza nel settore dell’interior design: Flos è infatti molto amato dai cultori dello stile moderno e High Tech.

Bella si, e anche elegante, ma quanto costa la lampada di casa Argentero? Secondo il prezzo di listino Flos, la lampada ad Arco ha un costo di 2.500,00 euro, nonostante sia una produzione che risale agli anni’ 60.