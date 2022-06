Morto il nipote di Pamela Prati, l’annuncio del lutto sui social: “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore”

“Amore di zia oggi te ne sei andato per sempre”: inizia così il testo della story con cui Pamela Prati ha annunciato sul suo profilo Instagram la morte del nipote. Sullo sfondo una foto del ragazzo al mare con i capelli al vento e il sorriso di chi ha tutta la vita davanti. Coperto da un paio di occhiali da sole, il suo sguardo sembra proiettato verso una vita che ormai non è più su questa terra. “Siamo devastati dal dolore”, dice Pamela Prati nella stessa story.

Pamela Prati in lutto: il doloroso annuncio sui social

In un post Instagram dominato da cuori infranti, Pamela Prati ha poi voluto condividere il dolore per la scomparsa del giovane: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita” – esordisce la showgirl.

Quindi usa parole tristi e piene di amore, che lasciano intravedere l’enorme vuoto dietro questa perdita: “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro”. Poi la zia dedica al nipote delle parole di puro cordoglio: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo” e chiude con una certezza: “Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

Chi era il nipote di Pamela Prati morto prematuramente

Non si hanno notizie certe sull’identità del giovane.

Tuttavia nel lungo messaggio affidato alla sua pagina Instagram, Pamela Prati esprime vicinanza alla sorella: “Mia sorella vivrà a stento senza di te, non è naturale che una madre seppellisca un figlio“. Alcun dettaglio è stato reso noto circa le cause della scomparsa del ragazzo, né sulle sue origini. Stando alle informazioni fornite da Fanpage.it, infatti Prati ha tre sorelle: Caterina, Maria e Sebastiana ma non sappiamo di chi fosse figlio il giovane che ha perso la vita. Rimane sconosciuta anche l’età del nipote di Pamela Prati ma si tratta sicuramente di una persona giovane, morta prematuramente.

Nel post diffuso sul suo profilo Instagram Pamela Prati ha anche specificato: “Avevi ancora tanto da vivere”.

La solidarietà dei Vip a Pamela Prati dopo la scomparsa del nipote

Immediata la reazione del mondo dello spettacolo: sotto al post Instagram infatti sono comparsi commenti di condoglianze da parte di molti amici di Pamela Prati. Tra i profili più noti: l’attrice Laura Chiatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro, ma anche Giulia Pauselli. Pamela Prati ha allora condiviso una story per ringraziare chiunque avesse mostrato il proprio sostegno in questo momento difficile.

“Io e mia sorella vi ringraziamo per l’affetto e la vicinanza che ci state dimostrando. Non riesco ad aggiungere altro, solo grazie“. Parole intrise del dolore di una zia, ma che fanno comprendere quanto sia importante rimanere uniti nei momenti più bui.