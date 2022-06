Serena Rossi per mesi lontana dal figlio: l’intima confessione dell’attrice di Mina Settembre

Triste per la lontananza dal figlio Diego, l'attrice ha raccontato come ha gestito il distacco insieme al compagno Davide. Poi ha rivelato alcuni progetti sul futuro.

Interprete di Mia Martini e protagonista di Mina Settembre, Serena Rossi in una lunga intervista al settimanale F, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua sfera personale. A partire proprio dal set della fiction che andrà in onda domenica sera su Rai 1.

Serena Rossi e la distanza dal figlio: “Sono stata a Napoli 135 giorni”

Impegnata nelle riprese della fortunata fiction Mina Settembre, giunta alla sua seconda stagione, l’attrice è stata a Napoli per molto tempo. Così nel corso di un’intervista concessa al settimanale F ha rivelato che prima di partire ha detto a suo figlio Diego: “Starò via tanti mesi” per prepararlo alla sua assenza, gli avrebbe spiegato: “Sarò triste perché non staremo insieme, però mi divertirò perché faccio un lavoro bellissimo”.

Dopo, avrebbe chiesto al figlio “Tu come ti senti?” e il bimbo, di soli cinque anni, avrebbe detto “Mamma, questa cosa è molto bella per te”, mostrando di capire le ragioni per cui la madre lo avrebbe lasciato da solo per un po’. Al rientro della madre però il piccolo non avrebbe in nessun modo cercato di nascondere la sua gioia. L’attrice infatti rivela: “Sono stata a Napoli 135 giorni e, adesso, lui non fa che ripetere a tutti: mamma è tornata, non parte più”.

L’amore con il compagno Davide Devenuto e come si sono conosciuti

In questo tempo lontano da casa, non le è mancato il sostegno del compagno Davide Devenuto, anche lui attore. Rossi ha spiegato che: “Diego e il papà (…) sono molto affiatati” e che sono riusciti portare avanti “meravigliosamente scuola e quotidianità” a Roma. Questo periodo di distacco è stato impegnativo per l’attrice, che ha dovuto vivere da pendolare per qualche tempo nel weekend ma oltre alle difficoltà, stare lontana ha avuto i suoi lati positivi. Infatti, rivela l’attrice: “abbiamo insegnato a Diego a tirare fuori le emozioni senza sentirsi ridicolizzato”.

Un ruolo fondamentale è stato giocato quindi da Devenuto, che è innanzitutto un grande ammiratore dell’attrice: “Piange quando mi premiano, piange quando vede un mio lavoro, poi, fa: Ok, che mangiamo stasera?”. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, fiction di Rai 3 che li ha resi noti al grande pubblico. Stanno insieme da molti anni ma per ora non sono sposati. A chi sollecita le nozze, Serena Rossi spiega: “Siamo tranquilli, con un assetto consolidato e senza progetti imminenti ma non vuol dire che non ci amiamo più”.

Poi si sbottona un po’ di più sul matrimonio: “Se sarà, noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierato”. In effetti, a volte è solo una questione di stile.