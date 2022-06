Lory Del Santo colta da un malore: “Avevo crampi assurdi. Non mi alzavo in piedi”. Come sta ora l’ex naufraga

La showgirl ed ex naufraga de L'Isola dei famosi ha raccontato di essere stata molto male: "Praticamente non mi alzavo in piedi". Le sue condizioni adesso.

Attimi densi di preoccupazione per Lory Del Santo: la showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei famosi ha trascorso una notte infernale dopo aver mangiato una pizza in un famoso locale di Milano.

Malore per Lory Del Santo: cosa ha avuto l’ex naufraga de L’Isola dei famosi

Sono state ore molto difficili quelle vissute da Lory Del Santo tra il 14 e il 15 giugno. La showgirl, da poco eliminata dall’Isola dei Famosi, è tornata a Milano e ha ripreso la vita di tutti i giorni. Lo scorso martedì quindi è andata in una nota pizzeria insieme a degli amici, ma è successo l’imprevedibile: “Ero al Crazy Pizza di Flavio Briatore con amici.

Non mi è mai successo di stare così male”. L’ex naufraga ha raccontato l’accaduto a Fanpage.it, dicendo: “Ho ordinato una pizza e un bicchiere di vino. Stavo mangiando e a un certo punto mi sono sentita male”. Del Santo ha subito capito che c’era qualcosa che non andava e si è precipitata verso i servizi del locale: “Sono andata in bagno – spiega – avevo il viso e il corpo sudati”. Attimi terribili, in cui non aveva la forza di riprendersi: “C’era un solo bagno per gli uomini e un solo bagno per le donne – racconta – Sentivo che la gente bussava, ma non riuscivo più a tornare alla porta”.

Lory Del Santo: la “notte dolorosa” e le presunte cause del malore

L’ex naufraga riferisce a Fanpage.it: “Avevo crampi allo stomaco. I miei due amici sono scesi a vedere”. Per fortuna, le persone con cui era a cena sono intervenute evitando il peggio: “Sono riuscita solo a dire: ‘Sto male, sto male’. Praticamente non mi alzavo in piedi”. Ecco allora il fortunato salvataggio di amici e camerieri del locale: “Mi hanno preso e mi hanno portato sulle scale e mi sono seduta”. La cosa è andata avanti per un po’ mentre ristorante e amici tentavano di prestarle aiuto: “Abbiamo provato ad aspettare prima di chiamare l’ambulanza.

Poi mi hanno fatto sdraiare sui sedili posteriori della macchina e mi hanno portata a casa”. Gli amici le sono stati a fianco per un po’ per monitorare che la situazione non precipitasse. La notte però, racconta è stata “molto particolare e dolorosa”. La showgirl racconta nel dettaglio le terribili reazioni fisiche del suo corpo: “Avevo dei crampi assurdi, mi veniva da vomitare”, poi i brividi di freddo: “Mi sono coperta con il piumone invernale perché avevo freddissimo”. La ragione, spiega, non sarebbe da imputare alla pizza in sé ma piuttosto alle abitudini alimentari di Lory Del Santo degli ultimi mesi: “Non è che la pizza non fosse buona, ma probabilmente dopo l’Isola, il mio corpo non è più abituato a mangiare” – ha detto l’ex naufraga.

Come sta ora Lory Del Santo: le sue condizioni dopo il malore

“Il mio corpo ha reagito in maniera strana” ha detto Del Santo, che ora comunque sta meglio e sente di avere imparato una lezione: “Devo stare attenta, andare piano piano”. Le cause del suo malessere possono essere tante, ma di sicuro il rientro dall’Honduras richiede cautela e gradualità. “Forse la pizza era troppo complicata – ammette – devo mangiare più leggero dopo l’esperienza all’Isola“.

Ora sta bene ma l’esperienza l’ha segnata profondamente e sta ancora cercando di riprendersi: “Dopo il malore non sono più uscita perché ho preso uno spavento così forte”. Stasera, lunedì, aveva previsto di partecipare alla puntata del reality e rassicura i fan: “Lunedì comunque sarò in studio all’Isola dei famosi“. La showgirl infatti ha dichiarato: “Adesso sto bene, sono solo scossa“.