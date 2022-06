Giorgia Cardinaletti, chi è la nuova giornalista conduttrice del tg1 al posto di Francesco Giorgino

Tra i 3 litiganti la quarta ha goduto: della bomba scoppiata in Rai dopo che Monica Maggioni aveva chiesto ad alcuni giornalisti del serale di fare un turno alternato al mattino e tre (Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino) ed aveva -pare- ricevuto 3 certificati medici, ne è uscita vincitrice Giorgia Cardinaletti. È infatti la giornalista classe 1987 ad essersi aggiudicata la conduzione del tg1 delle 20, l’olimpo del giornalista in Rai.

Giorgia Cardinaletti, chi è il nuovo volto del Tg1 delle 20

Giorgia Cardinaletti -nata a Fabriano, anni 36- si era già fatta notare in Rai. Giornalista professionista, ha studiato alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

In Rai è arrivata a Rai News 24 nel 2016, come inviata di Formula 1 e conduttrice di Pole Position. Non ha successivamente abbandonato lo sport ed ha affiancato Alessandro Antinelli a La Domenica Sportiva fino al 2019. Quell’anno è poi approdata al tg1, operaia delle edizioni “da gavetta”: la notturna e le edizioni 60 secondi. Subito dopo è andata alla seconda serata. Nella vita privata è legata a Francesco Caldarola, autore di Agorà. Ebbe un momento di tempesta mediatica nel 2021, quando realizzò un servizio che mostrava come funzionava in quel periodo (capitanato dalla presenza del Green pass) la vita di un No-Vax.

Ieri, nella sua prima serata di conduzione, si è mostrata spigliata, attenta ed estremamente professionale: ha anche condotto un’edizione particolare in quanto ha ospitato Amadeus per il primo annuncio spoiler sul prossimo festival di Sanremo.

E non uno spoiler qualsiasi: l’annuncio della partecipazione di Chiara Ferragni come co conduttrice a Sanremo 2023.

Che fine fa Francesco Giorgino?

Che fine ha fatto quindi Francesco Giorgino, che prima conduceva proprio l’edizione delle 20 del Tg1?

È finito all’edizione delle 15.30 insieme a Chimenti e D’Aquino. Ad affiancare Cardinaletti, la sera, ci saranno invece Elisa Anzaldo e Alessio Zucchini.