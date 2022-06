Chi è Antonella Ruggiero dei Matia Bazar: vita privata, carriera e famiglia

Una delle cantanti più amate della storia della musica italiana è stata senza ombra di dubbio Antonella Ruggero, il cui talento è esploso in maniera dirompente con la band dei Matia Bazar. Oltre all’affetto indescrivibile dei fan, la Ruggiero è stata giudicata dalla critica come tra le più grandi interpreti della canzone italiana, al pari di mostri sacri come Mia Martini e Mina. Scopriamo insieme qualcosa di più sul suo conto la biografia di Antonella Ruggiero.

Chi è Antonella Ruggiero

Antonella Ruggiero è nata a il 15 novembre 1952 a Genova. Prima di intraprendere una folgorante carriera nel mondo della musica, da giovanissima ha studiato arte, tanto da intraprendere all’inizio la professione di disegnatrice grafica presso uno studio privato.

All’età di 22 anni inizia ufficialmente il suo percorso musicale, pubblicando con lo pseudonimo di Matia il disco La strada del perdono. Nello stesso anno, si unisce ad alcuni componenti del gruppo Jet, fondando la storica band dei Matia Bazar.

Insieme incidono successi travolgenti come Vacanze romane, Per un’ora d’amore e Stasera che sera, fino a quando nel 1989 la Ruggiero sceglie di proseguire la sua carriera come solista. A distanza di nove anni, partecipa a Sanremo 1998 piazzandosi seconda con il brano Amore lontanissimo.

Posizione ripetuta un anno più tardi con Non ti dimentico, per poi raggiungere il terzo posto con Echi d’infinito.

Vita privata di Antonella Ruggiero

Antonella Ruggiero è sposata da 21 anni con il produttore e autore discografico Roberto Colombo.

I due si sono uniti in matrimonio il 29 dicembre 2001 a Lecco, all’interno della Sala Consiliare di Montevecchia. Undici anni prima, nel 1990, Antonella Ruggiero ha dato alla luce Gabriele, l’unico figlio della coppia. Entrambi vivono oggi a Berlino, in Germania. Prima del trasferimento in terra teutonica, Antonella Ruggiero ha effettuato un lungo viaggio spirituale, con frequenti spostamenti anche in India.

Un’ultima curiosità: è stata la prima artista a cantare all’interno della Santa Casa dellla città di Loreto, nelle Marche.