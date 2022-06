Mara Venier, tutte le volte che ha sofferto per amore: dal primo marito Francesco Ferracini a Jerry Calà

Mara Venier attualmente è legata al marito Nicola Carraro da oltre 20 anni. Il loro amore è fortissimo tanto da superare anche la distanza. Tuttavia, la vita sentimentale di zia Mara non è stata sempre rose e fiori, lei stessa ha rivelato che prima di conoscerlo è stata sempre molto sfortunata in amore. Ripercorriamo, allora, tutte le sue vecchie relazioni che per diversi motivi sono naufragati.

I primi amori di Mara Venier

Aveva solo 16 anni quando Mara si è innamorata per la prima volta di Francesco Ferracini. Dopo un anno è rimasta incinta e pochi mesi dopo lo ha sposato convinta fosse l’amore della sua vita.

Francesco, però, voleva fare l’attore e la lascia poco dopo con una figlia di due anni e mezzo e senza neanche un soldo. Subito dopo la separazione, Mara si trasferisce a Roma e qui conosce Pier Paolo Capponi dal quale nasce il secondogenito, Paolo. Anche in questo caso, però, la storia d’amore non finisce nel migliore dei modi.

Mara e il matrimonio lampo con Jerry Calà

Nel corso degli anni, poi, Mara Venier si innamora di Jerry Calà. Dopo sei anni di relazione, i due sono convolati a nozze nel 1984. Solo tre anni dopo, però, si sono separati a causa dei continui tradimenti da parte di lui.

In un’intervista Mara ha raccontato che già durante il giorno delle nozze ha beccato Jerry nei bagni con un’altra.

Mara e l’amore per Renzo Arbore

La storia d’amore tra Mara Venier e Renzo Arbore, invece, è stata una delle più lunghe e interessanti. I due sono stati insieme per ben 12 anni e hanno avuto un rapporto d’amore piuttosto travagliato. I loro litigi nascevano soprattutto per via del fatto che Mara lavorava molto. Tuttavia, un evento drammatico ha segnato per sempre la loro relazione, ovvero Mara ha perso un bambino al quinto mese di gravidanza. Da quel momento il loro rapporto si è incrinato ulteriormente.