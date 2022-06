Sei Sorelle, anticipazioni puntata 23 giugno: Cristobal rivela il tradimento di Rodolfo, tensione nella famiglia Silva

Arrivano guai a casa Silva: il tradimento di Rodolfo non può più essere nascosto e Cristobal decide di passare all'azione. Al contempo Francisca vive un momento difficile in teatro.

Questo giovedì la puntata di Sei Sorelle si concentrerà sulle vite di Blanca, Adela e Francisca. Mentre la prima subisce un tradimento a sua insaputa, la seconda si avvicina sempre di più a Petra, l’amica operaia, e Francisca avrà un momento di indecisione riguardante la sua passione per il canto.

Rodolfo e Cristobal, i nodi vengono al pettine

Ormai da qualche puntata si è scoperto che Rodolfo, il facoltoso fidanzato di Blanca, tradisce la ragazza con l’avvenente Victoria. I fatti si sono evoluti rapidamente: Cristobal, fratello di Rodolfo, medico delle Silva e caro amico di Blanca, ha affrontato il fratello.

Rodolfo, dal canto suo, sembra non dare peso al tradimento, definendolo anzi normale, prima del matrimonio, per una persona del suo rango sociale. Victoria non sembra essere della stessa idea: durante una festa la donna si è ritrovata a scoprire che Rodolfo è fidanzato ed è andata su tutte le furie. Adesso un’altra persona scoprirà di questo tradimento, ovvero Francisca: la ragazza si troverà a dover capire come comportarsi con la sorella.

Francisca, guai in teatro: cosa sta succedendo

Francisca, al contempo, ha anche altre gatte da pelare: all’Ambigu, il locale in cui si esibisce, andrà presto sul palco la Bella Margherita.

Francisca non vede l’ora di poter essere sul palco con lo spettacolo, ma la sua posizione vacilla nel momento in cui Don Luis, il suo insegnante di canto, entra nel teatro con l’intenzione di vedere lo spettacolo.

La paura di Francisca, a quel punto, è quella di essere riconosciuta, anche se è mascherata: il suo insegnante conosce molto bene la sua voce.

Cristobal, non sapendo come gestire il tradimento di Rodolfo, decide di raccontare tutto a sua madre, che però inaspettatamente gli dice di non dire niente e di non gettar la famiglia nell’imbarazzo.

Petra e Celia allo stesso tempo sono sempre più vicine e affrontano questioni amorose: Celia chiede infatti a Petra un aiuto per scrivere una lettera d’amore.