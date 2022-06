Isola dei Famosi, Lory Del Santo parla e svergogna tutti: fa nomi e cognomi di chi l’avrebbe attaccata, “persone scorrette”

Dopo la cacciata dall’Isola, dopo la rottura in diretta con il fidanzato Marco Cucolo, dopo lo sdoppiamento di personalità dell’account Facebook, continua il Lory Del Santo show, vera fonte d’intrattenimento di un’edizione de L’Isola dei Famosi in cui si sono citati più infortuni che colpi di scena.

A settimane dal suo abbandono dalla terra di Honduras, Lory Del Santo si rivela la gola profonda dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, la copertina con Simona Ventura

Le rivelazioni cominciano con una copertina postata su Instagram, in cui la Del Santo appare con Simona Ventura che nel 2005 (anno della prima apparizione sulle spiagge di Del Santo) conduceva il programma.

Sotto l’immagine, il commento: “Isola dei famosi 2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…”. Quella fu, peraltro, l’edizione in cui la Del Santo vinse la trasmissione e i 200mila euro di premio.

Le frecciatine sono però arrivate in maniera diretta attraverso un’intervista di Isa e Chia, in cui dice: “Più di una volta ho pensato di non farcela, ma non per lo scontro con gli altri perché sapevo di avere a che fare con persone scorrette (…) Inventavano attacchi impossibili anche da pensare.

Non ho mai usato termini fuori dall’educazione però ho capito che non essendo supportata dagli opinionisti, la mia voce era inutile e mi sono concentrata nella sopravvivenza”.

Lory Del Santo, le parole su Nick Cerioni e Gennaro

Lory Del Santo non ha alcuna paura di fare nomi e cognomi, in quanto showgirl che non agisce con il favore delle tenebre (l’ex presidente Conte mi perdoni la cit.): “C’erano Laura Maddaloni e Clemente Russo, i primi da eliminare, però devo dire che loro due erano comunque dei personaggi controversi, quindi ci stava che ci fosse una lotta fra di loro”.

Poi, parla della situazione di Nick Cerioni e Gennaro: “Ma contro Nick, onestamente io stavo male per lui quando lo insultavano.

Sono stata male anche per Gennaro. Gli attacchi di Carmen contro Gennaro sono stati i più falsi”.