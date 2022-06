Oroscopo di Paolo Fox del 28 giugno 2022: arriva la luna nuova, gli effetti sullo zodiaco

Giornata di ripresa per molti segni: Venere nel segno dei gemelli porta nuove passioni, mentre la luna nuova indica una rinascita per alcuni segni d'acqua: Urano si fa da parte e comincia un ottimo periodo.

Ecco cosa riservano gli astri secondo Paolo Fox per martedì 28 giugno.

Ariete



Le coppie ritroveranno l’intesa perduta, mentre i single potranno fare qualche incontro fortunato. Tutto merito di Venere nel segno. Buone opportunità anche a lavoro, ma solo per chi le saprà cogliere.

Toro

Cogliete a volto le occasioni che si presenteranno sul lavoro o un collega lo farà al posto vostro. Non lasciatevi sopraffare dall’insicurezza.

Gemelli

Venere nel segno potrà far nascere o rinascere qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, non scoraggiatevi troppo se non ci sono ancora delle novità positive. Tutto accadrà a tempo debito.

Cancro

La Luna nuova nel segno vi consentirà di sentirvi più sicuri di voi finalmente. Questo è il momento di ripartire con la marcia giusta per inseguire i vostri obiettivi.

Leone

Approfittate della Luna favorevole per fare tante cose perché avete energia da vendere. Il lavoro va a gonfie vele e le amicizie sono favorite.

Vergine

Voi nati sotto questo segno siete molto devoti al lavoro, ma adesso è arrivato anche per voi il momento di staccare la spina e di godervi un po’ di meritato riposo.

Bilancia

Oggi potreste ricevere un invito da una persona che vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, andranno molto bene delle trattative.

Scorpione

Urano sta finalmente lasciando il vostro segno e si iniziano già a vedere i primi effetti positivi, soprattutto nel rapporto con il vostro partner. Oggi potreste ricevere un’offerta di lavoro vantaggiosa.

Sagittario

Oggi non sarete particolarmente svegli, ma vi lascerete distrarre dai gossip. A lavoro sarà meglio non provocarvi o sarà impossibile contenervi.

Capricorno

In amore sarete un po’ diffidenti, ma state sbagliando. Dovete lasciarvi andare se volete avere una relazione. Sul lavoro non sarete molto pazienti.

Acquario

Giornata felice sia per le coppie datate che per quelle in fase di rodaggio.

A lavoro la vostra creatività sarà al top.

Pesci

Momento ideale per ottimizzare le spese e togliervi le ultime incombenze. Dopodiché dovrete solo pensare al relax e riposare.