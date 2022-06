Isola dei Famosi, Mercedesz Henger fa pace con sua madre: crisi in diretta tv, “Sto avendo un attacco di panico”

La finalissima de L’Isola dei Famosi di ieri sera ha visto, tra le altre cose, anche un momento di profonda commozione vissuto da uno dei concorrenti rimasti in gara. Mercedesz Henger, quarta classificata dell’edizione 2022 del reality, ha infatti riallacciato in diretta i rapporti con sua madre Eva.

Eva Henger si è presentata in studio facendo così la sua prima apparizione post ospedaliera dopo il grave incidente automobilistico subito ad aprile di quest’anno.

Mercedesz Henger e la madre Eva: il litigio due anni fa

Mercedesz Henger e sua madre non si vedevano né parlavano da due anni: a quanto pare alla base del loro silenzio c’era una lite mai chiarita e, dalle parole di Eva Henger di ieri sera, potrebbe essere stata proprio lei, la madre, a rompere in modo più definitivo.

Ieri sera, poco prima dell’eliminazione, Mercedesz aveva spiegato di voler parlare al più presto con la madre per chiarire le cose: tra la lontananza fisica forzata dalla geografia e l’incidente automobilistico di Eva Henger, sentiva che era giunto il momento per una riappacificazione, A sorpresa, ha trovato proprio sua madre in studio, e le sue parole sono state come miele per lei: “Ho pensato moltissimo a noi e ti chiedo scusa, tu lo sai che siamo cocciute entrambe, forse io più di te” ha detto Eva Henger alla figlia, aggiungendo: “Mi spiace se soprattutto per colpa mia non ci siamo viste per molto tempo e io avrei dovuto avvicinarmi a te in modo diverso e risolvere quella situazione.

Mi dispiace molto e spero che in qualche modo riusciremo a superare cose brutte, dette e fatte”.

La reazione di Mercedesz Henger alle parole della madre

La figlia, dal canto suo, è apparsa molto commossa dalle parole della madre: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa, ha appena ammesso di aver sbagliato. Sto avendo un attacco di panico, non ci posso credere.

Non so se da casa si sa ma credo mia madre non mi abbia mai chiesto scusa in vita sua, fa un effetto stranissimo. Era una cosa che desideravo così tanto da due anni… Io volevo che lei facesse un passo verso di me perché sapevo di essere disposta a farlo da parte mia, ma sapevo che lei non lo avrebbe mai fatto”. Quindi ha aggiunto: “Dopo queste parole ti garantisco che ti abbraccio e non mi stacco più”.