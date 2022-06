Paola Perego, la gioia è immensa: la figlia Giulia Carnevale ha sposato il compagno Filippo Giovannelli

Grande momento di gioia per Paola Perego: la conduttrice ha infatti pubblicato una foto sui social che mostra la figlia Giulia carnevale in abito da sposa. Giulia, già madre di due figli, ha sposato il compagno di sempre, Filippo Giovannelli, e la madre non potrebbe essere più felice ed orgogliosa di come è.

Giulia Carnevale si è sposata: chi è il marito ed i figli

Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli stanno insieme da moltissimi anni. I due hanno già avuto due figli: Pietro, nato nel 2018, ed Alice, nata nel 2020. I due hanno scelto, come location per il matrimonio, la località di Sperlonga (a Riva San Rocco, nel Lazio).

Si è trattato di un matrimonio molto romantico, con la sposa in tradizionale abito bianco e velo, accompagnata all’altare dal papà Andrea Carnevale (ex calciatore della nazionale italiana). Paola Perego ed Andrea Carnevale erano sposati quando Giulia era molto piccola: quando ha compiuto 3 anni i suoi genitori si sono separati e Perego, da anni, sta insieme a Lucio Presta.

A mostrare la coppia sposata è Paola Perego, che ha pubblicato una foto su Instagram con la quale fa gli auguri ai due sposi. Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli nel frattempo sono andati al mare, per rilassarsi dopo lo stress matrimoniale (si sa che organizzare le nozze non è cosa da nulla).

Paola Perego, Andrea Carnevale e Lucio Presta: i due matrimoni della conduttrice

Paola Perego e Andrea Carnevale hanno avuto due figli, Riccardo e Giulia. I due si erano conosciuti negli anni ’80, quando lei era all’inizio della sua carriera e lui era un famoso calciatore.

Il loro matrimonio è durato poco: Riccardo, il secondogenito, aveva pochi mesi quando i genitori hanno rotto. I due hanno comunque mantenuto rapporti molto civili, soprattutto per via dei figli. Da molti anni Paola Perego è sposata con Lucio Presta, il manager delle star: i due sono convolati a nozze nel 2011 dopo 10 anni di fidanzamento.

Lucio Presta ha due figli, Niccolò e Beatrice. Niccolò Presta è noto per aver dichiarato, in passato, di non avere buoni rapporti con la nuova moglie di suo padre.