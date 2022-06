Chi l’ha visto? Anticipazioni puntata del 29 giugno: il misterioso caso di Marianna Cedron

Ritorna il settimanale appuntamento con Chi l’ha visto? In onda tutti i mercoledì su Rai 3 con storie di persone scomparse che lasciano un vuoto nei propri familiari: papà, mamme, coniugi, fratelli e figli che non si arrendono all’assenza improvvisa e anche dopo mesi cercano disperatamente qualche traccia del loro caro che dimostri che sia ancora vivo.

La puntata del 29 giugno 2022 di Chi l’ha visto?

Condotto dalla bravissima Federica Sciarelli, anche questa sera saremo condotti nel mondo del mistero e del dolore delle famiglie delle persone scomparse, ma quali sono le storie scelte per questa nuova puntata?

Nella puntata di Chi l’ha visto? Del 29 giugno 2022 conosceremo la storia di Marianna Cedron, una giovane di 18 anni scomparsa a Pavese, nel trevisano, dove viveva una relazione con il suo compagno, molto più grande di lei. Marianna era uscita dal lavoro senza fare più ritorno a casa, facendo perdere ogni sua traccia: un caso strano che i genitori chiedono venga sottoposto a nuove indagini. La sua storia ha gettato i familiari in un dolore lancinante, aprendo una ferita che non si risanerà fino a quando non verrà a galla la verità.

Uno spazio della trasmissione verrà dedicato Domenico Manzo, dando continuazione alle ricerche delle settimane precedenti.

Chi l’ha visto del 29 giugno? Anche in streaming per non perdere alcuna puntata

La trasmissione Rai Chi l’ha visto, in quanto programma di pubblico servizio, ha deciso di mandare in onda anche in streaming la puntata di stasera.

Per guardarlo occorre andare nell’area dei canali in diretta di RaiPlay, che rappresenta il servizio streaming del servizio pubblico.

La visione in streaming è totalmente gratuita e necessita solo di una connessione internet. Alle 21:20 sarà possibile sintonizzarsi sul canale indicato e avere la puntata disponibile per 7 giorni, con il servizio on-demand.

Siete pronti a immergervi nel mistero insieme a Federica Sciarelli e a sperare che qualcuno li aiuti con qualche importante indizio?