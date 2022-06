Ilary Blasi e Silvia Toffanin di nuovo insieme a Mediaset? L’indiscrezione bollente

C'è grande attesa per i palinsesti Mediaset sulla stagione 2022/2023, ma nel frattempo i rumors non possono che correre. Uno in particolare, sembra piuttosto realistico: la re-union delle amiche ed ex colleghe Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Cosa potrebbe accadere.

Secondo la rivista Nuovo, sembra praticamente certo: la copertina del settimanale di Cairo editore mette tanto di foto in costume delle due conduttrici in prima pagina.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin condurranno un programma insieme? La rivelazione

Il titolo, tutto in maiuscolo, non potrebbe essere più evocativo: “La Toffanin e Ilary da letterine a regine di Canale 5”. In effetti già da marzo si discute del possibile passaggio da Verissimo al prime time per la conduttrice, che del resto da tempo è in aria di “promozione”. Più volte, Silvia Toffanin è stata considerata la nuova Maria De Filippi, per la sensibilità nelle interviste e il rapporto empatico che trasmette anche a casa.

Lei però ha più volte ribadito che non le interessava la fascia del prime time. Intervistata da ilFattoquotidiano.it, Toffanin aveva detto: “Non ho l’ambizione di fare prime time o varietà. Mi piace fare il mio programma”. La giustificazione era proprio stata: “Posso metterci del mio, è nelle mie corde”. Ma una delle ragioni risiedeva anche nel tempo che un incarico del genere richiederebbe: “Sarebbero impegni importanti, i miei figli sono piccoli e amo seguirli tanto, non mi piace stare lontana da loro troppo tempo”.

Anche no, aveva quindi detto la regina di Verissimo, con tutte le formule del caso: “Ringrazio per l’opportunità e le proposte ma quest’anno facciamo già un passo avanti con la domenica”. Adesso la rivelazione.

Le conduttrici di Verissimo e L’Isola dei famosi insieme? Cosa dicono i rumors

Diversa la situazione per Ilary Blasi, reduce dalla conduzione dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi che ha visto vincere Nicolas Vaporidis. Maurizio Costanzo, sempre su Nuovo, interpellato da una lettrice , aveva detto “Difficile fare previsioni sulla tv (…) dopo tre anni di edizioni del GF Vip l’hanno scostituita, adesso are ci sia la possibilità che si ripeta la stessa dinamica anche con L’Isola“.

Una dichiarazione che suona oracolare e che viene conclusa con dei consigli indirettamente rivolti alla stessa conduttrice nel caso succedesse. “Cambiare programmi la farà maturare di più, rendendola pronta per nuove sfide(…) Serve pazienza (…)”. Una prospettiva che non sembrava rosea, ma che è stata forse alleggerita dai rumors delle ultime ore. Secondo Nuovo, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi potrebbe lavorare in coppia con una sua collega della prima ora a “un progetto segreto e speciale”.

Insieme come Letterine nel quiz televisivo Passaparola, Ilary Blasi e Silvia Toffanin sarebbero prossime a condurre un programma insieme. Sarà vero? Di cosa parlerà il programma? Lo scopriremo quando usciranno i palinsesti Mediaset 2022/2023.