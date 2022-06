Temptation Island, Filippo Bisciglia parla della cancellazione del programma: le parole in un video, “fa tanto male”

Un grande classico estivo, anno dopo anno, è stato l’appuntamento con il programma che forse più di ogni altro ha dato un nuovo significato alla parola trash. Che fosse nella versione Vip o in quella “umile popolo” i momenti epici nel programma delle corna si sono sprecati negli anni, dando vita a vere e proprie icone televisive. Quest’anno, però, il pubblico rimarrà orfano del falò e dell’amore tossico in prima visione: a parlarne ora è lo stesso Filippo Bisciglia, che per anni è stato al timone del programma.

Temptation Island, isola del trash

I balletti di Sossio Aruta; la passione di Valeria Marini per le cotolette; i fidanzati tossici e maniaci del controllo; le fidanzate tossiche con la tendenza al tradimento multiplo.

Fino all’anno scorso, se si cercava il trash in piena estate, c’era un solo posto in cui trovarlo davvero: le spiagge di Temptation Island. Quest’anno però non ci sarà niente del genere: non si sa per quale motivo la casa di produzione Fascino abbia deciso di non confermare il programma per quest’anno (e, si teme, anche per il prossimo) ma è certo che in molti abbiano sofferto per questa scelta. Tra coloro a cui manca la trasmissione c’è anche lo storico conduttore Filippo Bisciglia, Proprio lui, nei giorni scorsi, si è aperto con i suoi fan raccontando cosa prova per la cancellazione del programma: “Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l’intero programma.

Purtroppo, quest’anno non sarà così”.

Le parole di Filippo Bisciglia: “Fa tanto male”

Bisciglia, come tutti gli altri, non si è però sbottonato riguardo al motivo della non-conferma:”Perché questo messaggio?

Ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione di follower l’ho raggiunto grazie a Temptation Island.

E da due mesi a questa parte sto ricevendo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono: ‘Filippo, perché non ci sarà Temptation Island?’ Sono qui a rispondervi. Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa tantissimo piacere, significa che vi siete affezionati al programma, ai ragazzi e che soprattutto vi siete divertiti. Sappiate che anche a me fa tanto male non fare il programma quest’anno. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono, eravamo una famiglia”.