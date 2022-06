Elisabetta Canalis ha paura per la figlia negli USA: “Dopo la sparatoria in Texas non è più andata a scuola”

L'attrice vive negli Usa da molti anni ma non nasconde la preoccupazione da madre per i rischi che si corrono nelle scuole. Il racconto e le scelte prese nei confronti della figlia Skyler.

La showgirl, naturalizzata statunitense, ha confessato le sue paure in un’intervista al settimanale F. Mamma di Skyler dal 2015, è in apprensione per la realtà statunitense, molto diversa da quella italiana in particolare nella politica sulle armi.

Elisabetta Canalis a Los Angeles: la paura per la figlia Skyler

Anche se torna spesso in Italia, la vita di Elisabetta Canalis ormai è negli Stati Uniti, dove ha sposato il chirurgo Brian Perri ed è diventata madre della piccola Skyler, nata nel 2015. La showgirl pubblica spesso video o immagini che le ritraggono insieme. Si tratta di una bimba dolcissima, che mostra slanci d’affetto nei confronti della madre.

Una volta, per esempio, su Instagram Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto che ritrae la figlia con un foglio in mano e e la dedica: “Mamma ti voglio bene tanto perché sei molto dolce, ti voglio bene” e un mare di cuori intorno. Oggi la piccola Skyler ha 6 anni e vive in un paese, gli Stati Uniti, in cui l’uso delle armi è molto diffuso, quindi Canalis cerca di gestire la sua crescita in modo da proteggerla per come può almeno dai pericoli prevedibili. Elisabetta Canalis racconta di volere impartire alla figlia un’educazione di stampo europeo.

Per questo ha scelto per lei un istituto francese, dove attualmente la figlia sarebbe iscritta. Quando a fine maggio nella scuola di Uvalde, in Texas, un uomo armato ha ucciso 15 studenti e un’insegnante dentro a una scuola, Canalis era in viaggio e ha subito avuto terrore per la figlia, che per fortuna era al sicuro in un’altra scuola a Los Angeles. Ma episodi drammatici come questi sono molto frequenti negli Usa e Canalis spiega al settimanale F che: “Chi vive a Los Angeles ha un’app che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari. Questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia”.

La modella allora ha spiegato la sua paura: “Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola”. Una soluzione non facile, come si intuisce dalle sue parole: “Mio marito mi ha detto ‘Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”.

Brian Perri: chi è il marito di Elisabetta Canalis e cosa fa

Originaria della Sardegna, Elisabetta ha voluto portarci anche il cuore. Quindi è proprio a Alghero che ha deciso di celebrare il matrimonio con Brian Perri, il chirurgo che ha deciso di sposare.

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan.com, l’uomo è nato a Pittsburgh, in Pennsylvania ed è più grande di Elisabetta Canalis di 11 anni.

Dopo una laurea in Medicina si sarebbe specializzato prima in Ortopedia e poi in Neurologia, per poi diventare un chirurgo di successo. Oggi l’uomo avrebbe una carriera accademica e clinica, occupandosi principalmente di chirurgia ricostruttiva complessa, relativa a tumori spinali e malattie degenerative. Secondo quanto riporta Cosmopolitan.com, si sarebbero conosciuti nel 2013 a una festa e non si sarebbero più lasciati. Le nozze, infatti, sono arrivate nel 2014 con l’immancabile Maddalena Corvaglia in veste di testimone. Tempo fa, in un’intervista al Corriere della sera, Elisabetta Canalis aveva rivelato “Milano mi manca moltissimo e anche la mia isola.

Mi ha promesso che tra dieci anni noi vivremo qui”.