Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 2 e 3 luglio 2022: fine settimana difficile per alcuni segni

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend: grandi novità per il Toro, mentre gli Acquario saranno sottotono. Tutte le previsioni dell'astrologo Paolo Fox.

Ogni giorno milioni di italiani attendono le previsioni dell’oroscopo per capire se le giornate saranno positive o negative. Ecco di seguito le previsioni per il weekend del 2 e 3 luglio stilate dal famoso astrologo Paolo Fox.

Oroscopo del weekend per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo le previsioni di Paolo Fox, quelli in arrivo nel weekend saranno giorni importanti per i nati nell’Ariete, specialmente per le persone che vogliono fare dei nuovi incontri. Giorni importanti anche per quanto riguarda l’aspetto del lavoro. Tra i nati nel segno del Toro, i single dopo il weekend avranno delle novità importanti, mentre in questi due giorni del fine settimana ci saranno troppi problemi.

Per i nati nei Gemelli nei giorni dopo il weekend non sarà per niente facile, ma nello stesso tempo questo primo fine settimana di luglio porterà in seguito notizie positive nel campo del lavoro. Per i nati nel segno del Cancro ci sarà la possibilità di trovarsi di fronte a problemi di soldi nella vita di coppia. Invece per il lavoro la settimana che arriva dopo il fine settimana avrà degli aspetti positivi.

Oroscopo del weekend per Vergine, Bilancia, Leone e Scorpione

Per i nati nel leone i giorni del prossimo weekend saranno ideali per effettuare delle scelte riguardo alla vita amorosa, mentre per il lavoro il pianeta Giove porterà delle novità favorevoli.

I nati nella Vergine dovranno trovare in questi giorni del fine settimana una maggiore tranquillità interiore, mentre per quanto riguarda gli aspetti del lavoro possibile iniziare a mettere insieme dei progetti per il futuro. I nati nella Bilancia vedranno le stelle favorevoli per quanto riguarda i sentimenti, compresi quelli di rapporti occasionali. Per quanto riguarda il lavoro i nati nel segno devono prima di tutto fare pace con se stessi.

Oroscopo del weekend per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni di Paolo Fox per i nati nel Sagittario vedono una giornata di lunedì confusa per i single e nei giorni dopo per il fine settimana si deve cercare di non discutere in ambito lavorativo. Anche i nati nel Capricorno nei giorni dopo il weekend devono evitare discussioni nella vita di coppia, accontentandosi di quello che è disponibile. I nati nell’Acquario devono evitare di perdere tempo dopo aver chiuso una relazione amorosa, mentre nel settore del lavoro sono in vista delle belle novità. I nati nei pesci dopo il weekend devono evitare di esporsi troppo nel campo dell’amore, mentre Mercurio porterà giorni favorevoli per quanto riguarda il lavoro.