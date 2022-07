Paola e Chiara tornano a cantare insieme: il video dei fan sulle note di Vamos a bailar (Esta vida nueva)

A sorpresa, le due sorelle hanno cantato insieme un loro grande successo scatenando i fan: adesso tutti sognano per il duo Paola&Chiara una reunion in piena regola.

I fan speravano in un ritorno e l’hanno avuto: a sorpresa, le sorelle Paola e Chiara Aiezzi si sono esibite a un evento a Milano scatenando nostalgici e non.

Paola e Chiara tornano a cantare: il video

In molti aspettavano questo momento dal 2013, quando il duo Paola & Chiara al top della sua popolarità si era ritirato dalle scene con grande tristezza per gli ammiratori dopo aver pubblicato l’ultimo album Giungla. Ma ieri, le due sorelle sono tornate a esibirsi insieme e lo hanno fatto in una location molto particolare: un negozio in centro a Milano. Inaugurato nel cuore della Galleria San Carlo, il negozio aveva chiamato Paola a fare da deejay.

Abito rosso fuoco e coda alta, la cantante stava già facendo emozionare tutti. Poi però a un certo punto è arrivata sua sorella e la situazione è diventata incontenibile. Sul ritmo di Vamos a bailar, una bella fetta di galleria meneghina è tornata agli anni 2000 inscenando anche la coreografia di danza che forse tutti i millennial ricordano a memoria dal Festival bar. In molti hanno ripreso la reunion e Paola Iezzi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una piccola gallery con foto e video di un fan. In accompagnamento, probabilmente il commento ironico di un ammiratore: “Ma madreh te lo giuroh sono Paola&Chiaraaaaaah, cantano VivaElAmmmooorh!”.

Paola e Chiara Iezzi: cosa fanno oggi e come sono diventate

Molto amate e altrettanto unite, Paola e Chiara si sono sciolte come duo nel 2013, dopo l’uscita del loro album Giungla. Da allora, Chiara si è avvicinata alla recitazione e ha recitato in film come Il ragazzo della Giudecca e The Broken Key, e ha anche all’attivo molti ruoli televisivi in prodotti italiani di successo come in Sensualità a corte, I soliti i dioti 2, L’ispettore Coliandro. Paola invece è rimasta nella musica ma facendo la deejay e continuando a pubblicare album di studio fino al 2017.

Le due sorelle hanno iniziato come coriste degli 883 per poi essere ingaggiate dalla Sony Music che le mise sotto contratto discografico.

A lanciarle nelle case degli italiani fu innanzitutto la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano Amici come prima, poi tante partecipazioni ad altri contest musicali, in particolare al Festivalbar, il cui palco hanno calcato ben cinque volte. Il successo internazionale arriva con Vamos a bailar (Esta vida nueva), un brano che canteranno al Festivalbar del 2000.

La canzone, con un videoclip diretto da Luca Guadagnino, avrà enorme circolazione, sarà tradotto in spagnolo ed entrerà in cima alle classifiche anche in Giappone. Subito dopo l’esibizione di ieri sono esplose sui social foto, video, immagini di sostegno al duo: i fan sperano di convincerle a fare una vera reunion.