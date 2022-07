Chi l’ha visto, anticipazioni 6 luglio: l’appello della mamma di Andreea Rabciuc: “Abbiate il coraggio di parlare”

Tra i casi approfonditi questa sera c'è la storia di Andreea, campionessa di tiro a segno scomparsa a 27 anni in provincia di Ancona.

Tornano le inchieste e le indagini di Chi l’ha visto stasera in onda su Rai 3. Federica Sciarelli e la sua squadra questa sera torneranno su alcuni casi di persone scomparse e inizieranno a indagare nuove piste.

Andreea Rabciuc: il caso a Chi l’ha visto mercoledì 6 luglio

Uno dei temi principali affrontati dalla trasmissione riguarderà Andreea, la campionessa di tiro a segno scomparsa all’età di 27 anni e originaria della provincia di Ancona. L’ultima volta che è stata avvistata, la ragazza indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia e un paio di jeans con l’immagine di Tom&Jerry, portava degli scarponcini di colore nero e uno zainetto verde fluorescente.

La sera dello scorso 11 marzo la ragazza è andata a una festa nelle campagne della Vallesina ma non è più tornata. Chi l’ha visto si è occupato di questa storia dall’inizio, pubblicando la prima scheda su di lei circa 20 giorni dopo la scomparsa. Nelle anticipazioni della puntata di stasera diffuse sulla pagina Facebook della trasmissione, si vede un video del fidanzato di Andreea, Simone che racconta il rapporto di coppia. “Non le ho fatto mai male ad Andreea, dice l’uomo, quattro anni che la conosco. Le ho fatto più che altro del bene.

L’ho portata via da situazioni di *****. La mamma lo sa che se Andreea mi chiamava, tornava a casa e non c’era nessun problema”. La trasmissione ha intervistato anche l’ex fidanzato di Andreea, che dice di avere “Amato tantissimo Andrea e tuttora le voglio un bene dell’anima”.

Chi l’ha visto anticipazioni: l’appello disperato della madre di Andreea Rabciuc e le altre storie

Questa sera in esclusiva romperà il silenzio la mamma di Andreea. La donna rivolge un appello disperato a chiunque possa aiutarla a ritrovare la figlia: “Sono quasi quattro mesi che è scomparsa mia figlia Andreea, – dice la donna – di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”.

Nel corso della puntata ci saranno poi anche degli approfondimenti sulla scomparsa di Domenico Manzo, muratore in pensione scomparso all’età di 69 anni in provincia di Avellino. Anche la sua è una storia drammatica: si è allontanato a piedi la sera dell’8 gennaio scorso e non è più tornato a casa, dove abitava con i figli. Poi la trasmissione ha annunciato che parlerà anche della triste storia di una donna, una madre, che sarebbe deceduta dopo un’operazione allo stomaco.

“Voleva dimagrire – si legge sul sito di Chi l’ha visto – ma muore”, quindi la trasmissione pone un interrogativo: “Era indispensabile questo intervento chirurgico?”. Il programma condotto da Federica Sciarelli raccoglierà poi come sempre appelli e segnalazioni da persone in difficoltà o da chi chiede aiuto per ritrovare i propri cari.