Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è finita per la coppia di Uomini e Donne: le parole di rabbia del tronista

È giunta dopo un mese di agonia e gossip lacunoso la verità sul rapporto tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri: la coppia nata pochi mesi fa a Uomini e Donne è già scoppiata.

Ormai serviva solo una dichiarazione ufficiale, che è arrivata da parte di entrambi e non ha evitato qualche frecciatina.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: cosa è accaduto

Che Matteo Ranieri e Valeria Cardone non stessero più insieme era ormai una certezza: i due non si scrivevano, non si parlavano e non si vedevano ormai da un’eternità. L’ultimo vero contatto risaliva ad una gita fatta sul lago di Como, come spalle dell’altra coppia appena nata a Uomini e Donna formata da Soraia Cerruti e Luca Salatino (il loro amore, invece, sembra godere di ottima salute).

Matteo Ranieri aveva dato il colpo di grazia alle speranze degli uominidonners quando era partito per un mese di vacanza abbandonando la fidanzata pure nel giorno del compleanno. Diciamo che a quel punto le crepe erano diventate crepacci e i due ci erano finiti dentro con tutte le scarpe. Deianira Marzano, vicequestore del gossip, aveva cominciato a raccogliere indizi da parte dei follower che cantavano tutti la stessa canzone: c’erano accordi di agenzia, si stavano mettendo d’accordo sul da farsi e su come annunciare la rottura.

L’accordo pare sia arrivato perché i due hanno pubblicato due annunci di rottura. Lei ha speso meno parole: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”.

Matteo Ranieri attacca nelle stories: “Tanta ignoranza”

Lei, molto più glaciale, ha invece scritto: “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme.

È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro.

Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ricordo resterà tale”. Dopodiché è partita una frecciatina abbastanza chiara e palese nei confronti di chi aveva criticato questo silenzio: “Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione, che l’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa.

Non mi interessa farci gli show”.