Oroscopo di domani venerdì 8 luglio tutti i segni: Ariete in difficoltà, Sagittario pronto a voltare pagina…

Ecco le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 8 luglio, diffuse dal sito Centro Meteo Italiano.

Ariete

I nati nel segno in questo momento sono un po’ disorientati a causa di una mancata risposta ad una questione spinosa. In tutto il mese di luglio ci sarà per loro molta “carne al fuoco” e quindi non si può pensare che tutto possa andare secondo i desideri, Evitare le incandescenze e restare pazienti è la migliore soluzione.

Toro

Per i nati nel Toro domani ritorneranno belle emozioni e la giornata sarà positiva. Per le coppie stabili potrebbe essere giunto il momento di programmare le nozze, oppure una gravidanza.

Gemelli

La giornata di domani sarà molto importante sia per le amicizie che per le relazioni interpersonali. Sarà anche il momento buono per iniziare dei progetti vincenti. Attenzione a collaborazioni lavorative con nati nei segni del Cancro o dell’Ariete.

Cancro

Per i nati nel segno venerdì è una giornata che presenta molti pensieri e altrettanti dubbi. Per questo è meglio non dare adito alle provocazioni e cercare di evitare inutili conflitti, mentre si deve fare ricorso ad una grande praticità e trovare dei vantaggi convincendo delle vostre idee alcune persone.

Leone

Per i nati nel Leone quella di venerdì è la giornata giusta per dire alle persone quello che si pensa veramente, anche togliendosi “qualche sassolino dalle scarpe”. L’importante è non subire passivamente le azioni di persone scorrette ed essere superiori ad eventuali bassezze.

Vergine

La giornata di venerdì è molto importante per i nati nella Vergine, specialmente per quanto riguarda l’amore. Pur avendo ancora da sistemare alcune divergenze per il partner, i nati nel segno si stanno avviando ad una situazione migliore, aiutati anche dalla presenza di Mercurio. Importante anche ottimizzare le risorse disponibili.

Bilancia

Per i nati nella Bilancia domani potrebbe essere il giorno giusto per un viaggio alla scoperta di cose belle e capolavori dell’arte. Lasciare libero sfogo all’ispirazione e alla curiosità porterà certamente dei miglioramenti. In alternativa al viaggio i nati nel segno possono dedicarsi con successo alla cura della casa.

Scorpione

Grazie alla loro capacità di saper “leggere tra le righe” i nati sotto lo Scorpione avranno la possibilità di vivere dei momenti importanti, preludio ad un fine settimana molto interessante. L’importante è leggere le emozioni mostrate dagli occhi delle altre persone.

Sagittario

I nati nel segno domani dovranno impegnarsi molto allo scopo di portare avanti un progetto in attesa da tempo. Per quanto riguarda l’amore ci sarà forse un po’ di delusione legata alla lontananza fisica dal partner. Massima prudenza quindi con i sentimenti.

Capricorno

Le persone nate nel Capricorno nella giornata di domani sono attese da un affaticamento che porterà ad un giorno decisamente sotto tono. L’importante è non mostrare troppa sicurezza oppure troppo orgoglio, evitando così di sbagliare.

Acquario

I nati nell’Acquario avranno la possibilità di contare su una buona Luna e dovranno quindi cercare di approfittarne sia per parlare con gli altri che per chiarire alcune cose, in previsione di due giornate come venerdì e sabato che porteranno maggiore confusione.

Pesci

In attesa di venerdì e sabato che saranno due magnifiche giornate, in quella di domani i nati nei Pesci devono cercare di non arrabbiarsi troppo e mantenere la calma specialmente per quanto riguarda le questioni di lavoro.