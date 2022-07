Romina Power torna a parlare di Ylenia Carrisi, il messaggio sulla figlia scomparsa

Ogni anno, Romina Power pubblica un ricordo nel giorno del compleanno della figlia scomparsa, il 29 novembre. Questa volta tuttavia la cantante ha voluto condividere un pensiero pur a distanza di tempo.

Ylenia Carrisi: com’era nel ricordo di Romina Power

Romina Power ha spesso parlato di sua figlia Ylenia, esprimendo non solo il dolore per la scomparsa ma anche l’intenzione di non arrendersi mai a cercare le risposte. “Sweet” è l’aggettivo che più ricorre nelle didascalie che accompagnano le foto e i video pubblicati da Romina sui social. Parla di Ylenia come di una “Bellissima bambina”, e i suoi ricordi si esprimono all’imperfetto “Eri anche intelligente e amorevole”.

Difficile capire se esistano confini tracciabili per il dolore di una madre che vede scomparire nel nulla un figlio da un giorno all’altro, nel fiore degli anni. Probabilmente no. Molte le foto che ritraggono Ylenia Carrisi nel 1989 partecipare a La ruota della fortuna, programma condotto da Mike Bongiorno su Canale 5. A proposito di quel programma, mamma Romina aveva dichiarato: “Quando partecipavi a questa trasmissione, prima di uscire dicevi ‘speriamo che i miei amici non stiano guardando’”. Le preoccupazioni di tutti i ragazzi, che erano proprie anche di Ylenia.

Romina Power e il messaggio di speranza rivolto alla figlia Ylenia Carrisi

Dalla scomparsa di Ylenia a New Orleans sono passati ormai 29 anni. Al Bano e Romina, i genitori, diedero subito il via alle ricerche, collaborarono al massimo con le autorità statunitensi e fecero ampio ricorso ai mass media per tentare di avere qualche possibilità in più di ritrovarla. Sono seguite varie piste, e anche Chi l’ha visto si è interessato alla vicenda, riportando anche le parole di un possibile testimone.

Tuttavia il corpo della giovane non fu mai ritrovato, dunque nessuna indagine poté mai confermare né smentire che potesse aver perso la vita.

In molti hanno rumoreggiato che proprio la scomparsa della giovane abbia contribuito alla fine del matrimonio tra Al Bano e Romina, ma Al Bano ha smentito a chiare lettere questa versione.

Ylenia oggi risulta ancora scomparsa e sua madre Romina Power non smette di cercarla. Tanto che ha pubblicato proprio nelle scorse ore un post Instagram che le ritrae insieme, bellissime e strette in un abbraccio. Nella didascalia che accompagna la foto si legge, in traduzione dall’inglese, “Mia dolce Ylenia, voglio che tu sappia che tua madre ti aspetta sempre.

Con tanto, tantissimo amore <3”