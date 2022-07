Chi è George Ciupilan, l’ex concorrente de Il Collegio che parteciperà al Grande Fratello Vip: la vita e l’infanzia difficile

Molti di noi avranno già sentito parlare di George Ciupilan, l’attore protagonista della quarta serie de Il collegio, ma non tutti sanno che questo giovane rumeno, arrivato in Italia grazie al coraggio di sua madre, probabilmente sarà il prossimo concorrente del Grande Fratello VIP7.

Indiscrezioni sulla vita di George Ciupilan

Il primo a lasciar trasparire qualche indiscrezione sulla partecipazione di Ciupilan al Grande Fratello Vip7 è stato Alfonso Signorini e successivamente qualcosa in tal senso è emerso anche tramite un’intervista che il giovane attore ha rilasciato sulla rivista Chi.

George ha raccontato che sua madre lasciò la Romania per lavorare in Italia e lui rimase con suo padre Gigi, un uomo assente e alcolista, che lo ha sempre fatto sentire abbandonato a se stesso.



Un giorno, quando lui la sapeva in Italia, sua madre Marilena si presenta sotto casa e con la scusa di una pizza lo fa uscire chiedendogli una foto: in quel momento George capisce che è necessaria per fare il passaporto e lasciare la Romania.

Il giovane ha infatti raccontato: “Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo . In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia.

Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la mia firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare”.

Il casting per Il collegio e il successo

George Ciupilan scopre per caso che è in corso la selezione per il casting de Il collegio e decide di partecipare: ha la benedizione di sua madre e lo vince.



Per la prima volta la sua vita cambia e finalmente non è più additato come “il rumeno”, ma viene considerato un ragazzo come tutti gli altri.

Dopo questa esperienza più che positiva, George recita anche ne La caserma, ottenendo un altro grande successo.



Il ragazzo posta spesso dei video con hanno lo scopo di acquisire sicurezza: neanche a dirlo, questi filmati ottengono grande successo grazie ai followers e agli ammiratori che ogni giorno lo seguono e lo apprezzano.