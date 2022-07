Ilary Blasi e Francesco Totti, la storia d’amore che ha fatto sognare gli italiani: tutto sulla loro famiglia

Io so poche cose nella vita, ma so che se non ce la fanno Totti e Ilary, allora non so chi ce la possa fare. Se non rimangono insieme loro due, per invecchiare e morire insieme e dissolversi in natura come Filemone e Bauci, allora davvero non c’è più speranza. Del matrimonio Blasi-Totti si è dichiarato il decesso tante volte, e tante volte loro sono andati avanti imperterriti, senza badare alle voci, ai gossip, spesso lanciati per favorire i guadagni del mondo del gossip. Ridendo e scherzando, i due stanno insieme dal 2002, hanno avuto 3 figli e sono considerati il simbolo dell’amore nazionalpopolare all’italiana.

Gli inizi: “6 Unica”, la dichiarazione in privato davanti a milioni di italiani

Il primo contatto avviene quando Ilary Blasi è una letterina e Totti un calciatore sulla cresta dell’onda: li presenta un amico in comune e lui decide che la sua missione è conquistare quella ragazzina che non conosce nessuno. Per farlo punta sul fatto di renderle impossibile dirgli di no e, dopo un goal durante un derby Roma-Lazio (che per il capitano della Roma è la giornata più fatidica dell’anno) mostrò al mondo la maglietta con la scritta “6 unica”, ovviamente destinata alla futura madre dei suoi figli.

Insomma, lei non poteva che capitolare.

Il matrimonio, il primo figlio e il terzo incomodo: Fabrizio Corona

Nel 2005 la coppia ha vissuto tre eventi fondamentali: il matrimonio, la nascita del primo figlio (Christian) ed il superamento del gossip inscenato da Fabrizio Corona e che vedeva Flavia Vento come attrice protagonista, nella parte della donna che, secondo Corona, avrebbe portato il pupone a tradire Ilary.

La storia parla da sé: Fabrizio Corona campa tra una vicissitudine legale e l’altra, Ilary e Tortti sono arrivati a quota 3 figli, dando il benvenuto a Chanel e Isabel.

All’inizio del 2022, la prima bufera: secondo qualcuno la coppia era in procinto di chiedere la separazione, per presunto tradimento di lui con una certa Noemi.

Ilary e Totti avevano poi smentito, e lei a Verissimo aveva raccontato che era tutta una macchinazione. Il popo, in quell’occasione, aveva ritrovato speranza e gaudio. Speriamo che le cose vadano veramente per il meglio.