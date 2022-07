Ilary Blasi, la famiglia: chi sono i genitori e le due sorelle amatissime della conduttrice, Silvia e Melory

La famiglia di Ilary Blasi è sempre stata l'unione dei fan numero uno della conduttrice: in primis furono i genitori Roberto e Daniela a credere in lei e nella sua possibilità di avere successo.

Protagonista della recente vicenda pubblica e della dichiarazione in cui annuncia la dolorosa separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è un’icona della televisione italiana: non tutti sanno però che la conduttrice tv è molto legata anche alla famiglia d’origine.

Figlia di Roberto e Daniela, Ilary ha due amatissime sorelle, Silvia e Melory.

Chi sono i genitori e le sorelle di Ilary Blasi

A differenza di Ilary, Silvia e Melory Blasi non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

La sorella maggiore di Ilary Blasi è Silvia, nata nel 1980 e coniugata con Ivan dal 2019: da questa unione erano già nate due figlie, Stella, nel 2012 e Nicole, nel 2015.



Secondo quanto aveva riportato Francesco Totti sul suo libro autobiografico, il calciatore conobbe Ilary grazie ad Alessandro Nuccetelli che, a sua volta, gli presentò Silvia. Nel libro Francesco parla del suo incontro con Silvia con cui si confidò: “La vedo e dico: voglio sposarla“.

Per diverso tempo la maggiore delle tre sorelle fece da tramite e cercò di convincere Ilary, che però in quel momento sembrava tutt’altro che interessata a lui e pertanto, le suggerì quanto meno di conoscere quel calciatore molto preso da lei.

Melory è invece la terzogenita della famiglia, ha 31 anni e nel 2017 è convolata a nozze con Tiziano Panicci.



Tramite il suo profilo social, Melory, laureatasi prima in Ortottica nel 2012 e poi in Scienze Riabilitative nel 2015, a febbraio ha comunicato di aver perso il lavoro, ma di aver trovato un nuovo impiego solamente 3 mesi dopo. Ha inoltre dichiarato che, sebbene il lavoro di ortottista le occupi molto tempo, è ciò che lei farà per tutta la vita: Melory sottolinea di avere la fortuna di poter contare sull’aiuto di un marito molto presente nel crescere la loro figlia.

Ilary Blasi, chi sono il padre e la madre: Daniela e Roberto

Del padre di Ilary, Roberto Blasi, in realtà non sappiamo molto, neppure che lavoro svolgesse.



Siamo a conoscenza del fatto che fu lui a scegliere il nome della conduttrice televisiva, poiché, essendo appassionato di film western, questo era il nome della protagonista di uno dei suoi film preferiti.

Mamma Daniela è stata invece la prima fervida sostenitrice di Ilary: fu lei ad accompagnarla al primo provino in cui fu scelta per la campagna pubblicitaria Balocco e successivamente per tante altre.

Già da piccola Ilary appariva molto bella con i suoi occhi azzurri e capelli biondi: fattori che sin da subito hanno fatto innamorare Francesco Totti.