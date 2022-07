Antonella Clerici, la vita privata: il compagno Vittorio Garrone e gli ex compagni Sergio Cossa ed Eddy Martens

Antonella Clerici è una delle più note conduttrici televisive italiane e la sua vita oggi si divide tra la televisione e quella che è la sua famiglia allargata composta dal compagno, l’industriale Vittorio Garrone, e la figlia Maelle, avuta dal precedente rapporto con Eddy Martens. Dopo aver concluso la stagione 2021 – 2022 del suo programma di successo su Rai Uno, “È sempre mezzogiorno”, si gode le meritate vacanze coccolando sia la figlia che il compagno.

La famiglia allargata

Il rapporto di Antonella Clerici con il compagno e con i suoi figli è senza dubbio buono, così come quello della figlia Maelle.

La conduttrice televisiva ha parlato anche del rapporto tra sua figlia ed il compagno definendolo molto importante. Quando Antonella e Vittorio sono diventati compagni la bambina aveva solo 7 anni di età e il rapporto è molto buono anche con i figli di Garrone che la ragazzina chiama “i miei fratelli”. Due dei figli di Garrone vivono nella stessa casa, mentre una delle sorelle si trova a Parigi. Per frequentare Garrone, con il quale convive ormai da tempo, Antonella Clerici ha cambiato completamente stile di vita trasferendosi da Roma, dove viveva, in Piemonte e precisamente in un paesino, Arquata Scrivia, dove la vita è del tutto diversa.

Gli amori di Antonella Clerici

La conduttrice ha iniziato la sua carriera molto giovane e il primo grande amore è stato un ex giocatore di basket, Giuseppe Motta, detto “Pino” con il quale si è sposata nel 1989. Un amore molto intenso che però è terminato dopo soli 2 anni quando i due si separano anche se tra i due rimane molta stima ed affetto. Dopo questa rottura per Antonella è arrivata anche una relazione, che è stata tenuta segreta per molti anni, con un altro conduttore televisivo, Massimo Giletti.

Al termine della relazione con Giletti la Clerici, nonostante i 17 anni di età che la dividevano dal produttore discografico Sergio Cossa, 45enne, si sposa una seconda volta, nel 2000, ma anche in questo caso il matrimonio dura soltanto 3 anni.

Dopo un fidanzamento con Paolo Percivale, la Clerici incontra Eddy Martens, un giovane belga con il quale convive per 10 anni e con il quale ha avuto l’unica figlia, Maelle, che al momento della separazione resta con la madre mentre il padre torna in Belgio. Oggi Antonella Clerici convive con Vittorio Garrone ed in alcuni settimanali di gossip si è parlato anche di un possibile matrimonio.