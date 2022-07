The Voice senior, tutto sulla nuova edizione: puntate, ospiti e chi sono i coach del programma

Sabato 9 luglio su Rai 1 si è finalmente dato il via alla replica della primissima puntata del talent The Voice Senior 2022, nuovamente condotto da Antonella Clerici.

La seconda stagione del programma andò in onda per la prima volta nel novembre del 2021, conquistando il pubblico e ottenendo uno share invidiabile: la Clerici ha dunque voluto dare un’occasione d’oro anche agli artisti maturi di potersi esibire sul palco ed essere valutati esattamente come accade ai più giovani.

Ma cosa c’è da sapere sull’accattivante show The Voice Senior 2022? Vediamolo insieme le anticipazioni.

Cast e cantanti di The Voice Senior 2022

The Voice Senior 2022 è un talent show a tutti gli effetti, per questo motivo il team di coach è formato da personaggi di spicco della musica italiana come la new entry Orietta Berti, oltre a Bertè, D’Alessio e Clementino, che già facevano parte della prima edizione.



Il programma si basa sull’esibizione di concorrenti che interpreteranno le più famose canzoni italiane, a partire da Modugno, Martini, Morricone, Dalla, Daniele e proseguendo con tanti altri: gli artisti saranno quindi valutati dai coach i quali si esibiranno a loro volta.

I migliori della prima puntata sono stati Eddie Oliva, Claudia Arvati, Walter Sterbini, Piero Cotto, Carlo Andreoli e infine Beatrice Pasquali; non altrettanto fortunati sono stati invece Daniele Conti e Benedetta Laurà, che non hanno ricevuto nemmeno un I Want You.

Le puntate di The Voice Senior 2022

Rispetto alla primissima edizione, tra le novità che riguardano l’esilarante seconda edizione del talent show The Voice Senior 2022, c’è innanzitutto il fatto di vedere quasi raddoppiate le puntate totali, passando da cinque a otto.

Dopo la prima puntata del 9 luglio, le successive repliche andranno in onda rispettivamente il 16, il 23 e il 31 luglio; il 6, il 13, il 20 e il 27 agosto.

Dove vedere The Voice Senior in diretta e streaming

The Voice Senior 2022 è tornato in onda su Rai 1 con la replica della seconda edizione il 9 luglio 2022; da adesso in poi sarà possibile seguire la diretta tv sintonizzando il tasto 1 del telecomando, oppure seguirlo alle 21.25 sul canale 501 per l’HD.

Nel caso in cui invece desideriamo seguire il talent di Antonella Clerici in diretta streaming, potremo farlo su RaiPlay: occorrerà solamente registrarci, anche via social, utilizzando l’applicazione o il desktop e scegliere il programma o il canale di nostro interesse.

