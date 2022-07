Oroscopo di Paolo Fox del 19 luglio 2022: occhio a Marte ostile per alcuni segni, tutte le previsioni per lo Zodiaco

L'astrologo Paolo Fox torna alla carica con le previsioni per la giornata del 19 luglio per tutti i segni: quali saranno quelli fortunati.

Scopriamo insieme l’oroscopo del giorno 19 luglio 2022 secondo le previsioni di Paolo Fox, per tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

I nati nell’Ariete avranno una giornata di martedì piuttosto tesa e dovranno cercare delle occasioni per distrarsi

Toro

Martedì 19 luglio sarà un giorno nel quale i nati nel segno avranno diverse occasioni per mostrare il loro valore, contando anche sulla presenza di Mercurio e sulla grande energia che li pervade.

Gemelli

Giorno abbastanza difficile per i nati nei Gemelli in quanto ci sarà l’ostilità del pianeta Marte. La giornata però, e specialmente il pomeriggio, verrà addolcito da Venere.

Cancro

I nati nel segno del Cancro grazie alla presenza del Sole hanno l’opportunità di sognare in grande specialmente per quanto riguarda l’amore. Nel campo del lavoro è il momento di essere più egocentrici ed egoisti.

Leone

Giornata caratterizzata da serenità e spensieratezza quella di martedì 19 luglio per i nati nel Leone, che troveranno grande sintonia tra sentimenti ed eros. Bene anche nel settore del lavoro

Vergine

Per i nati nella Vergine nella giornata di martedì sarà molto importante cercare di rimediare a qualche errore commesso in passato.

Bilancia

Martedì caratterizzato da momenti piacevoli quello dei nati nella Bilancia, ma l’importante è restare sempre attenti alle proprie posizioni per non avere sorprese, specialmente per quanto riguarda il lavoro.

Scorpione

I nati nel segno dovranno cercare di stare assolutamente alla larga da faccende poco chiare e ricercheranno delle complicità nei rapporti con le altre persone in modo da avere un’estate positiva.

Sagittario

Nuovi obiettivi da raggiungere per i nati nel Sagittario per la giornata di martedì, cercando di andare oltre a quanto fatto in precedenza sia in amore che sul lavoro.

Capricorno

Chiarimenti in vista per i nati nel segno sia nel campo del lavoro che in quello degli affetti familiari, per evitare malintesi.

Possibili difficoltà a causa di mercurio e del Sole opposti.

Acquario

I nati nel segno martedì 19 luglio andranno alla ricerca di una maggiore spensieratezza, cambiando anche qualche abitudine.

Pesci

Per i nati nei Pesci la giornata di martedì porterà l’opportunità di chiarire delle cose rimaste in sospeso.