Elodie ed Emma, la verità sulla fine della loro amicizia arriva dopo anni: “L’ho delusa”, la rivelazione

Dopo anni, Elodie ha finalmente svelato cosa accadde tra lei ed Emma Marrone e cosa, ormai molto tempo fa, mise fine al loro rapporto lavorativo e di profonda amicizia. Le due cantanti vanno ancora d’accordo ed hanno un rapporto amichevole, ma non c’è più tra loro la profondissima intesa che c’era quando hanno cominciato ad essere molto vicine, ovvero dopo la partecipazione di Elodie ad Amici.

Elodie ed Emma, un legame di lavoro ed amicizia

Elodie ed Emma, dopo il 2009, erano una coppia apparentemente indissolubile. Addirittura, ad un certo punto, pareva fossero andate a vivere insieme. Emma aveva prodotto l’album Un’altra Vita di Elodie ed appariva come sia partner e mentore musicale, ma all’improvviso il loro sodalizio sul lavoro e nella vita sembrava essersi infranto.

Ora, a La Confessione di Peter Gomez, Elodie racconta cosa andò storto:”Finimmo di lavorare insieme e anche i rapporti cambiarono. Ci vogliamo bene, ma l’ho delusa”. Il motivo della delusione? Elodie, a quanto pare, non avrebbe accettato la visione di Emma, che era profondamente impegnata a garantire alla cantante in ascesa una determinata strada: “Sai, quando qualcuno fa tanto per te e poi gli dici ‘voglio fare qualcos’altro’.

Io volevo lavorare sola, avevo un mio modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo bene, sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, ma quando ci incontriamo chiacchieriamo, ci aggiorniamo.

Ognuno però ha la propria vita”.

Elodie, l’amore per Marracash:”Nessuno alla sua altezza”

Nella stessa intervista Elodie ha parlato anche del rapporto con Marracash, suo ex (forse attuale?) fidanzato: “Nessun prossimo fidanzato sarà mai alla sua altezza, è una persona molto importante per me, se ho bisogno di un’idea, di un parere, un dubbio, spesso mi confronto con lui.

Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”.