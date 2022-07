Andrea Pezzi, chi è il compagno di Cristiana Capotondi e cosa fa nella vita

Belli, bellissimi, ma anche impegnati nell’attivismo sociale e spesso a fare il tifo l’uno per l’altra. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi stanno insieme da circa 15 anni e forse – forse – aspettano un bambino.

Chi è Andrea Pezzi e che lavoro fa il compagno di Cristiana Capotondi

“Andrea è la mia famiglia” aveva detto cinque anni fa in un’intervista a Vanity Fair Cristiana Capotondi. In molte altre occasioni, l’attrice aveva spiegato di volere aspettare e valutare a tempo debito la possibilità di avere un figlio e di non voler cedere alle pressioni esterne. Alle amiche che le chiedevano con insistenza se la decisione di non avere figli (o quantomeno di aspettare) dipendesse da una crisi con il compagno Andrea, lei rispondeva: “Ma certo che sono innamorata: è per questo che non lo faccio” – per poi chiedere di essere lasciata in pace ed evitare fraintendimenti.

L’uomo che ha rubato il cuore all’attrice si chiama Andrea Pezzi ed ha almeno due vite professionali. Dopo una laurea in psicologia all’Università di San Pietroburgo, in Russia, Pezzi inizia esordisce nel mondo del lavoro come deejay. Inizia da una radio di provincia a Ravenna e presto sbarca a Milano dove approda a Radio Deejay.

Da lì comincia a lavorare con MTV, con una lunga parentesi (circa quattro anni) di lavoro da Londra. Pezzi diventa così il volto del canale MTV, con programmi come HOT, Tokusho, Tiziana, Kitchen. Nel 2000 torna in Italia e atterra in Rai, chiamato da Carlo Freccero e Fabio Fazio, che lo vogliono alla conduzione di Serenate. La sua carriera televisiva, oltre che da MTV, è fortemente ancorata all’”invenzione” dell’intervista doppia, che Pezzi di fatto lancia con il programma 2008 trasmesso su Italia 1 e che poi viene un format di successo (basti pensare al ruolo che occupa nella trasmissione Le Iene).

Tutto questo fa parte della sua prima vita. Nella sua seconda vita, Pezzi è un imprenditore e attivista. Attualmente è CEO di Mint, un’azienda che ha fondato e che si occupa di automatizzare i processi di advertising.

L’amore con Cristiana Capotondi e le cose in comune tra i due

In effetti, forse Andrea Pezzi ha una terza vita ed è quella dell’attivismo, uno dei punti d’incontro più evidenti con Cristiana Capotondi. Insieme i due hanno fondato l’associazione Io Sono, di cui Pezzi è presidente e Capotondi vice presidente. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a “creare un movimento culturale portatore dei grandi valori dell’Umanesimo”.

Il ritrovamento di questo Umanesimo, di fatto avviene principalmente con un festival, che organizzano cercando di coinvolgere studenti, Università, professionisti di varia natura e politici. Cristiana Capotondi, nota per essere molto riservata, non ha mai nascosto di amare profondamente Pezzi. Tanto per fare un esempio, in una vecchia intervista, l’attrice ha dichiarato: “Ho accanto una persona che mi fa sentire esattamente come mi voglio sentire, che mi dà pace, serenità, visione per affrontare le cose. Mi sento bene nelle sue mani e sento che, accanto a lui, sono diventata una donna“.

Pezzi forse ha meno opportunità di fare dichiarazioni d’amore come questa. Ma basta dare una sbirciata al suo profilo Instagram per immaginare che i suoi occhi assumano la classica forma “a cuoricino” quando guarda Cristiana Capotondi. Non è ancora chiaro se in effetti questa volta Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi aspettino un figlio, quel che è certo, è che una famiglia lo sono già.