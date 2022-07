Fabrizio Corona e Sara Barbieri, prove di luna di miele? La vacanza romantica a Capri prima delle nozze

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno condiviso foto e stories su Instagram insieme da una località da film sull’isola di Capri. Con tanto di dediche sui bigliettini, i due sembrano innamoratissimi.

Fabrizio Corona in vacanza con Sara Barbieri: le foto romantiche

Video brevi e foto sfuggenti: i volti si vedono poco ma forse è una tattica per infittire il mistero. Se in amor vince chi fugge, loro hanno deciso di fuggire insieme e sono andati a Capri. La location sembra da favola: una villa con prato inglese e vista mare. Abbondano le palmette e scarseggiano le persone: una gita romantica e solitaria, certamente calda – almeno per le temperature – ma che ha tutta l’aria di essere in totale relax.

Romanticismo sembra la parola chiave: come conferma il biglietto immortalato da Corona con la scritta “Buongiorno Piccolo mio”. Ma ci sono anche foto di un tavolo da colazione praticamente sul mare e di Corona e la futura moglie in costume. Insomma, i due sembrano avere iniziato a pensare a come sarà la loro luna di miele. Con foto sexy e messaggi d’amore, i due hanno quindi condiviso dei momenti della vacanza con i fan.

Sara Barbieri fidanzata di Fabrizio Corona: chi è la modella e quando dovrebbero sposarsi

Proprio poche settimane fa, Corona aveva annunciato al settimanale Chi l’intenzione di sposare Sara Barbieri.

I chiacchieroni hanno subito guardato alla differenza di età. Corona infatti ha 48 anni mentre la sua fidanzata Sara – modella ed ex fidanzata del rapper Salmo – di anni ne ha 22. Uno scarto anagrafico che però non pesa all’ex paparazzo dei Vip che anzi ha ammesso “Non sulla carta. Ha 26 anni in meno di me ma non è una bambina”.

Il fotografo sembra davvero innamorato e ha detto “Ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”. Sarà la volta buona per il re dei paparazzi?

In passato infatti le voci di matrimonio o figli erano esplose attorno a delle donne poi subito diventate ex, solo Nina Moric, alla fine, lo ha sposato. Il matrimonio dovrebbe tenersi in autunno, probabilmente a settembre o a ottobre. Proprio al settimanale Chi, Corona ha dichiarato che con Sara ha un vero progetto di vita: “Con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”. Per ora, i due convivono a Milano con il figlio Carlos.