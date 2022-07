Luca Salatino e Soraia, la verità sulla crisi di coppia: ecco dove sono i due protagonisti di Uomini e Donne

Certi amori finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano su Instagram. Tutto ciò che si temeva riguardo alla fine della storia tra Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti a quanto pare non era vero: i due sono di nuovo insieme vicino a casa di lei, dove stanno passando alcuni giorni di relax in procinto, a quanto pare, di partire per una gita o per una vacanza.

La cosa più straordinaria però non è che i due siano di nuovo vicini ed apparentemente felici, né che nessuno dei due abbia detto una parola riguardo alle voci di crisi. La cosa più straordinaria che i due hanno mostrato in questi giorni è l’immagine di loro due che, con le torride temperature di questi giorni, vanno a correre sul lungo lago a Como.

Luca e Soraia romantici e sudati: cosa stanno facendo

Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti non temono le crisi sentimentali né quelle ambientali: nonostante il clima a tratti insostenibile i due hanno deciso di continuare a fare sport e, tra boxe, palestra e corsa, non stanno un attimo fermi. Le conseguenze sono dietro l’angolo: non solo un temibile scompenso cardiaco (che per fortuna per ora i due hanno evitato) ma anche un record mondiale di sudorazione (che invece hanno raggiunto).

Emblematica l’immagine di lui, dopo un round di boxe, che strizza la sua maglietta grondante sudore è pane per i denti dei follower, che notoriamente preferiscono Salatino senza maglietta piuttosto che con la maglietta.

Naturalmente anche la corsa dev’essere resa social, quindi oltre a rischiare il collasso, la coppia rischia anche di diventare vittima della strada e di cadere nel lago di Como, in quanto riprendersi mentre si corre può diventare rischioso.

Deianira Marzano, guru del gossip su Instagram, consiglia comunque di prendere con le pinze questi momenti di gioia espressa: pare che comunque un po’ di maretta ci sia stata e non è detto che non ritorni.