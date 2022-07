Noemi Bocchi ha avuto una relazione con uno dei partecipanti di Uomini e Donne: chi è l’ex fidanzato

Noemi Bocchi, non solo Francesco Totti: tra i suoi ex ci sarebbe anche un ex di Uomini e Donne, che ha parlato del loro amore ormai passato.

Prima di esprimere tutta a sua devozione romantica alla Roma ed al suo ex capitano, Noemi Bocchi (quasi certa ma mai confermata nuova fiamma di Francesco Totti) pare abbia pescato nel succoso paniere di Uomini e Donne.

Tra le relazioni precedenti di Noemi Bocchi non ci fu solo quella con l’ex marito e padre dei suoi due figli. È Gianfranco Apicerni, ex partecipante di Uomini e Donne e successivamente postino a C’è Posta Per Te, a raccontare di aver vissuto una liaison amorosa con Lady Totti 2, e lo ha raccontato a DiPiù Tv.

Gianfranco Apicerni su Noemi Bocchi:”Si tratta di un argomento delicato”

È lui a raccontare che avrebbero avuto una storia quando erano giovani: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”.

Al contempo Apicerni non vorrebbe sbilanciarsi troppo, riconoscendo che si tratta di un momento molto complesso per Noemi Bocchi: “Si tratta di un argomento delicato, ricordare la storia con Noemi mi fa fare un salto nel passato. Anche se non penso ci sia niente di male nel parlare del nostro amore non vorrei crearle problemi”. A quanto pare dopo la loro relazione lui tentò la carriera nel mondo dello spettacolo:”Con Noemi durò due anni, dopo essere tornato single accettai il trono di Uomini e Donne”.

Noemi Bocchi, silenzio su Gianfranco Apicerni e nessuna conferma

Noemi Bocchi, ovviamente, in questo momento sta mantenendo un profilo bassissimo perché la tempesta che l’ha investita è decisamente già bastevole ed è improbabile che replicherà sull’affaire Apicerni.

Va detto che l’ex postino di Maria De Filippi è stato molto rispettoso nei suoi confronti. L’ex marito di Noemi Bocchi Mauro Caucci, qualche mese fa, si era espresso in modo molto meno super partes: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie… Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione“.