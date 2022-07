Funerali di Ivana Trump, bara dorata e commozione: le foto e il discorso di Donald Trump e i figli alla cerimonia

Si sono tenuti ieri a New York i funerali di Ivana Trump nella chiesa di St. Vincent Ferre a Manhattan. Presenti alle esequie l’ex marito Donald Trump, i figli Donald Jr. Ivanka ed Eric nonché i nipoti. Le foto e le parole della famiglia.

Funerale di Ivanka Trump: la bara e le esequie

Ai piedi della Chiesa schierati e con i volti accigliati: i componenti della famiglia Trump erano tutti presenti al funerale della prima moglie di The Donald, Ivanka. A presenziare però è stata anche la seconda moglie di Trump con la figlia. E poi i nipoti, bambini vestiti da adulti in abito scuro presenti per salutare la nonna.

Il feretro dentro cui è stata trasportata Ivanka Trump era color oro e per volere della famiglia non erano presenti fiori ma opere di bene. Chi volesse ha potuto donare un’offerta alla Big Dog Ranch Rescue, un’organizzazione che si occupa di tutelare gli animali. L’unico fiore, fotografato da tutti i reporter, è l’enorme rosa rossa, rossissima, che tiene in mano il piccolo figlio di Ivanka Trump. Presente anche la ex first lady Melania Trump, che nelle foto indossa un paio di occhiali da sole scuri mentre si stringe al marito. Palpabile la commozione, non solo dei figli ma di tutti i presenti.

Personalità eccentrica e imprenditrice instancabile, Ivana Trump era molto amata nel mondo dello spettacolo e della televisione (anche in Italia). La donna si è spenta lo scorso 14 luglio a 73 anni in circostanze che all’inizio sono apparse poco chiare. Ivana Trump era stata trovata nella sua casa di New York riversa sulle scale. L’autopsia ha poi dimostrato che l’imprenditrice è morta per una caduta accidentale dalle scale.

Ivanka Trump: le parole dei figli e di Donald Trump al funerale

“Mia madre mi ha insegnato a studiare e lavorare sodo, a comportarmi con dignità e buone maniere” .

dice Ivanka Trump, l’unica figlia femmina della donna. “Ora ci sta guardando all’alto e ci dice di asciugarci le lacrime, divertirci e ballare un’altra canzone per lei”. Un discorso commuovente quello di Ivanka Trump, che ha ricordato: “Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo.

Una volta mia madre mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ha ampliato le nostre menti” oggi ha 40 anni, che si è concluso con “Mamma, ti amo”. Il figlio Eric, invece, ha parlato di sua madre come: “L’incarnazione del sogno americano” – inoltre – “Dotata di intelligenza, bellezza e grinta”.

Donald Trump Jr., da parte sua, ha ricordato quanto fosse stato fondamentale confrontarsi con lei nei periodi di maggiore esposizione mediatica per la famiglia. Infine Donald Trump ha deciso di affidare al New York Post le sue parole di addio: “Era bellissima dentro e fuori – ha detto il tychoon – Abbiamo iniziato tutto questo, la nostra vita insieme con un rapporto così bello”. Quindi l’ex presidente USA ha ricordato la sua determinazione: “Non si è mai arresa, ha sempre lavorato sodo, senza mai rimanere delusa”.