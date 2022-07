Ilary Blasi fuori di sé, infuriata con Francesco Totti: il Capitano non avrebbe rispettato i patti sulla separazione

I sorrisi che Ilary Blasi sta mostrando sui social in questo momento sarebbero solo una finta: l’ex Lady Totti, infatti, pare sia furiosa.

Ilary Blasi non sarebbe solo -comprensibilmente- di malumore per il fatto di dover vivere la separazione in maniera del tutto pubblica, ma anche perché ciò sarebbe accaduto per colpa di Francesco Totti, che avrebbe violato un patto di riservatezza che, alla fine, ha portato Ilary a quel celebre comunicato glaciale sulla loro separazione.

Ilary Blasi furiosa: Totti non è stato abbastanza attento con Noemi Bocchi

Secondo alcune fonti vicine alla coppia, che hanno parlato con Chi, il patto era semplice: le cose stavano andando male, i due vivevano separati -o separati in casa- ma se nessuno dei due si fosse fatto beccare con un’altra persona, non ci sarebbe stato nessun commento né annuncio di separazione ufficiale.

Per questo, a febbraio, Ilary Blasi aveva attaccato i giornalisti, difendendo il suo matrimonio a spada tratta e con veemenza. Quando però Totti si è fatto beccare sotto casa di Noemi Bocchi, violando apertamente il patto, lei è andata su tutte le furie ed ha deciso che a quel punto l’unica cosa da fare era comunicare ufficialmente la separazione.

Non insieme, come una coppia che si è lasciata ma nutre stima e affetto per l’altro. “Il mio matrimonio con Francesco è terminato”, diceva Ilary nel comunicato, spiegano anche che la storia finiva lì:”Non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”.

Ilary Blasi va via da Roma? Le ipotesi

Ovviamente, da quel momento è accaduto ciò che Ilary avrebbe a quanto pare voluto evitare: l’opinione pubblica ha cominciato a dibattere sulla loro separazione, soppesando colpe, dando giudizi, facendo pronostici e sperando in riconciliazioni. Si vocifera che Ilary da Roma voglia proprio andare via e avvicinarsi di più a Mediaset, ovvero a Milano.

Intanto, a Roma, rimane un Totti che non si è ancora mostrato al mondo dopo l’apocalisse mediatica, ed una Noemi Bocchi che sta scoprendo l’agrodolce sapore del trovarsi travolta da attenzioni forse desiderate, ma non fino a questo punto.