Grave lutto per Renato Pozzetto, è morto il fratello Ettore: cosa è accaduto e quanti anni aveva

Renato Pozzetto è cresciuto con 3 fratello: Achille, Ettore e Giorgio. Il fratello Ettore aveva 91 anni e verrà seppellito a Gemonio, paese in cui hanno vissuto da giovani.

È un momento drammatico per Renato Pozzetto: l’attore ha infatti appena perso suo fratello, Ettore, i cui funerali saranno celebrati il prossimo 25 luglio.

Renato Pozzetto, è morto il fratello Ettore

Un’altra gravissima perdita per Renato Pozzetto: Ettore Pozzetto, fratello dell’attore, è morto a 91 anni (compiuti lo scorso aprile). La notizia è stata data da Varese News che ha anche comunicato che i funerali verranno fatti il prossimo 25 luglio a Gemonio, paese in cui i fratelli Pozzetto (non solo Renato ed Ettore ma anche Achille e Giorgio) sono cresciuti. Proprio a Gemonio, peraltro, Renato Pozzetto conobbe il celebre Cochi Ponzoni, con cui poi formò il noto duo.

Ettore Pozzetto non ha mai voluto avere una carriera nel mondo dello spettacolo: per tantissimi anni aveva lavorato alla Ignis (oggi Whirlpool) e viveva a Comerio. Ettore Pozzetto aveva una moglie, Lucia, ed i figli Rossella e Riccardo.

Renato Pozzetto, il lutto dopo la morte della moglie

Nel 2009 Renato Pozzetto aveva vissuto un altro grave lutto, ovvero la morte della moglie Brunella Gubler. I due si erano conosciuti a soli 16 anni perché presentati da amici comuni: si innamorarono subito e non si sono mai lasciati. I due si sono sposati nel 1967 ed hanno avuto due figli, Francesca e Giacomo.

Il loro è stato un matrimonio felice, anche se Brunella Gubler ha sofferto per anni di depressione, malattia per cui è stata in cura.

La sua morte, arrivata nel 2009, pare sia stata provocata da un malore improvviso: un infarto o un ictus. Recitando in un film di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, Pozzetto ha avuto la possibilità di mettere in scena un amore simile a quello suo e della moglie. il regista, a La Repubblica, tempo dopo disse: “Renato ha una sensibilità speciale su questo tema, perché ha perso la moglie dieci anni fa e quando sono andato a trovarlo mi ha raccontato piangendo il momento in cui l’ha perduta.

Ho capito che avrebbe fatto benissimo questo ruolo“.