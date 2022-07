Ilaria Galassi ex ragazza di Non è la Rai: “Oggi faccio la badante a una signora di 90 anni”

A 27 anni dalla fine di Non è la Rai, l'ex showgirl racconta com'è la sua vita. Dai provini per L'Isola dei famosi al lavoro come badante, con cui si mantiene.

Sono passati 27 anni da quando il suo volto era in tutte le case italiane insieme alle ragazze di Non è la Rai, oggi Ilaria Galassi parla di sé in un’intervista fiume a Fanpage.it. L’ex showgirl racconta gli anni difficili, alcuni rifiuti recenti e cosa sta facendo oggi.

Ilaria Galassi, cosa ha fatto dopo Non è la Rai e il rifiuto dall’Isola dei famosi

Tempo fa la showgirl aveva raccontato il momento difficile dopo la trasmissione che ha segnato il suo esordio. Al termine di Non è la Rai infatti era stata selezionata tra le veline di Striscia la notizia. Tuttavia tempo dopo, un aneurisma cerebrale segna la sua vita e la showgirl finisce in coma.

Viene sostituita nella trasmissione Mediaset da Marina Graziani e al suo risveglio non ricorda chi è, non è in grado di parlare né di camminare. Da quel momento, Galassi torna in tv ma per poco: partecipa a Buona Domenica, allo speciale di Non è la Rai e al programma satirico Libero insieme alle altre ballerine di Non è la Rai. Oggi la sua vita è completamente diversa. Madre di due figli, per un periodo ha gestito una parrucchieria, ma dopo l’emergenza pandemica ha dovuto chiudere a causa della crisi economica: “Eravamo in zona Parioli (a Roma, nda).

L’affitto era altissimo – racconta a Fanpage – e nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta. Fortunatamente il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti lì”. Mesi fa ha partecipato ai provini per il reality L’Isola dei Famosi 2022 ma non è stata presa “Alla fine mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’. Mi sono un po’ arrabbiata – racconta l’ex showgirl – Ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa: Per fare l’Isola dei famosi – riflette – mi sembra davvero una cosa brutta.

Grazie e arrivederci”.

Ilaria Galassi: cosa fa oggi

Malgrado i momenti duri, Galassi non si è mai arresa. Dopo avere chiuso il salone per parrucchieri, oggi lavora come badante. Un lavoro trovato per caso ma che per adesso la sta aiutando: “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con la madre 9-13. Non era il mio lavoro – ammette – quindi non mi piaceva usarlo come tale”. Tuttavia non si tira indietro e dice all’ex cliente: “Lo faccio perché è quello che facevo con mia nonna ma non voglio essere pagata. Mi piace farlo. E poi in questo periodo non sto lavorando”.

Ha iniziato così e poi ha mandato il curriculum dappertutto ma senza risultato: “Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: “Ma che me frega: lo faccio!”‘ In questo modo ha cominciato a prendersi cura di una signora 90enne di nome Ausilia, ma non si tratta di un vero lavoro (retribuito come tale). “Ogni tanto mi fa qualche regalo – spiega Ilaria Galassi – e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata”. Per ora si accontenta e le va bene così: “In questo momento sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto, arriviamo a fine mese proprio stretti stretti stretti”.

La showgirl ha quindi raccontato a Fanpage qual è la sua routine di lavoro con la signora Ausilia. Tra una esigenza e un’altra, alla fine passano molto tempo insieme: “si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia: è bella da morire”. Qualcuna di queste chiacchierata è finita su Instagram, in un video che mostra il bel rapporto fantastico che hanno instaurato.