Stefania Nobile, cosa fa oggi la figlia di Wanna Marchi condannata per estorsione come la madre

Negli anni '90 Stefania Nobile e sua madre Wanna Marchi divennero tristemente famose per via di molte truffe fatte ai danni dei clienti della teleimbonitrice televisiva.

Tutti ricordiamo la goliardica vicenda che qualche anno fa ha interessato le due teleimbonitrici più famose d’Italia, Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Madre e figlia hanno conosciuto la notorietà quando, negli anni Ottanta, erano onnipresenti in tv come venditrici assidue: il dono della Marchi era di essere in grado di rifilare qualsiasi cosa a chiunque e purtroppo, questa è stata anche la condanna sua e di Stefania.

Condannate a nove anni di carcere per estorsione e truffa, le due donne sono state rilasciate e oggi conducono una vita al di fuori della televisione, salvo qualche comparsata in programmi come quello di Barbara D’Urso.

Ma come procede oggi la vita di Stefania Nobile? Scopriamolo insieme.

Condanna per Stefania Nobile e Wanna Marchi

Stefania Nobile è nata a Bologna il 16 novembre del 1964, negli anni Ottanta diventa televenditrice insieme alla madre Wanna Marchi e ciò le è procura il carcere.

Nel 2009 infatti Wanna e Stefania sono condannate dalla Corte di Cassazione in via definitiva a scontare 9 anni e 6 mesi di prigione nel carcere di Bologna. Al compagno di Wanna Marchi, Francesco Campana, vengono confermati 3 anni.

Cosa fa oggi Stefania Nobile

Una volta che madre e figlia hanno scontato la pena, si sono trasferite in Albania, dove vivono ormai da qualche anno.



Nel 2013 Stefania esce dal carcere, lavora nel ristorante del suo compagno e nel 2017 partecipa al programma L’Isola dei Famosi, non senza polemiche, tant’è che la sua presenza e quella della madre non sono state poi riconfermate.



Nel 2021 torna in tv e insieme alla madre partecipa a 100 ore di diretta televisiva su Go-TV dove, nel 2021, conduce il programma #noicreiamodipendenza, programma che è stato interrotto quasi subito a causa dei bassi ascolti.

Inizialmente Wanna e Stefania si sono date all’imprenditoria aprendo due cocktail bar e un ristorante a Tirana e a Durazzo, ma i locali sono stati rivenduti circa un anno dopo.



Mentre Wanna è diventata una foodblogger, a quanto pare piuttosto acclamata su Instagram, nel giugno del 2021 Stefania ha annunciato d’essere diventata l’agente di Fabrizio Corona e di esserne estremamente orgogliosa.