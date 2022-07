Elodie contro Giorgia Meloni sul programma elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni 2022: “Fa paura”

Icona della comunità LGBTQ+, Elodie torna a parlare di Giorgia Meloni e commenta il suo programma elettorale. Lo fa, all’indomani della caduta del governo Draghi e della decisione di andare a elezioni il 25 settembre.

“A me sinceramente fa paura”: sono solo queste le parole spese da Elodie sul suo profilo Instagram sul programma in 15 punti di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni. Dopo la caduta del governo Draghi, i partiti si affannano per andare a elezioni con un elettorato solido ma la forza politica in netto vantaggio è proprio quella che fa capo a Meloni.

Negli ultimi due anni, infatti, FdI è rimasto praticamente l’unico partito fuori dalla maggioranza di governo e ha potuto crescere la sua base fino a scalare i sondaggi politici. Proprio di recente, in un’intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez, Elodie aveva contestato l’atteggiamento di Giorgia Meloni e detto al direttore del ilfattoquotidiano.it: “Io non capisco.. non ha cose più importanti da fare? Gestire un Paese, fare delle cose anche più burocratiche che stare a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per le persone?” La cantante allora aveva anche detto: “Non sta a te, non sei Dio!

Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore”. Rispetto alle ragioni del successo politico di FdI, Elodie aveva detto: “Perché la gente ha paura, ha tanta paura, perché non ha il coraggio di fare un passo verso gli altri, quindi è molto più semplice additare, sfogarsi, incazzarsi con il prossimo (…) Parlare con noi stessi, capire quali sono i nostri problemi è troppo difficile, è molto più facile dire: te sei nero, te sei gay”.

Il programma elettorale di Giorgia Meloni “fa paura” a Elodie: cosa dice

Madrina del Roma pride 2022, Elodie si è sempre espressa contro la politica e l’atteggiamento di Meloni in particolare su un tema: la famiglia, che per FdI esiste solo se “naturale”.

Nel programma in 15 punti di Fratelli d’Italia, infatti, alla fine del primo punto si legge: “Difesa della famiglia naturale, lotta all’ideologia gender e sostegno alla vita”. Seguono però molti altri temi, affrontati nel corso del programma e ripresi da un profilo twitter che è stato rilanciato dalla cantante, quello di @frenchigg.

Il profilo parla di come al secondo punto della lista meloniana ci sia la “difesa della nostra sovranità nazionale.

Ridiscussione di tutti i trattati UE (…) clausola di supremazia in Costituzione per bloccare accordi e direttive nocivi per l’Italia”. Al terzo punto c’è la “revisione della cosiddetta legge sulla tortura. Controllo del territorio anche con il contributo dell’esercito. Legge che dica che la difesa è sempre legittima”. Al quarto punto, ci sono i migranti: “Controllo delle frontiere e blocco navale (…) No allo ius soli e a ogni forma di automatismo nell’ottenimento della cittadinanza”. Al sesto posto c’è il “Divieto di utilizzo di termini stranieri negli atti ufficiali”.

E così via fino ad arrivare al 15esimo punto: “Riforma presidenziale della Repubblica con elezione diretta del Capo dello Stato e del Governo. Federalismo responsabile“.